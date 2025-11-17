본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"선도형 다자주의 추구해야…美 고립 변화 가능성 없어"(종합)

세종=김평화기자

입력2025.11.17 17:32

시계아이콘02분 43초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'경제 석학' 대니 콰 석좌교수 기조연설
세계 질서 변화로 'G-마이너스' 시대 열려
완화 전략 주목…"주변국 모여 협력해야"

고립 자처한 미국…"영향력 작아질 것"
경제적 사유로도 美 견제 계속될 수 있어
"사라진 소련…개방 시장 옹호 이유 없다"

전통적인 다자 체제가 약화하는 상황에서 실용적인 협력 체계를 구축하기 위해서는 선도형 다자주의를 추구해야 한다는 조언이 나왔다. 강대국을 포함하려 하기보다는 중견국끼리 모여 협력과 혁신을 모색하고 적극적으로 자국을 보호할 방안을 찾아야 한다는 내용이다. 향후 민주당이 집권하더라도 미국의 고립 행보가 변화할 가능성은 없다는 게 전문가 전망이다. 우리나라의 경우 동남아시아와 유럽 등으로 발을 넓히는 것이 대안이 될 수 있다.


세계 질서 'G-마이너스'로…"新 질서 구축할 수 있어"

한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원과 싱가포르국립대 리콴유공공정책대학원은 17일 롯데호텔 서울에서 '미·중 전략 경쟁과 트럼프 2기 시대 속 아시아의 정책 과제와 대응 방향' 주제로 공동 콘퍼런스를 개최했다. 이번 콘퍼런스는 미·중 경쟁이 심화하는 가운데 아시아 산업 경쟁력과 공급망 안정성, 지역 협력 전략을 점검하고 정책 대안을 마련하기 위해 양국 대학원이 처음 연 행사다.


"선도형 다자주의 추구해야…美 고립 변화 가능성 없어"(종합) 대니 콰 싱가포르국립대 리콴유공공정책대학원 석좌교수가 17일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원-리콴유공공정책대학원 공동 개최 콘퍼런스에서 기조연설을 하고 있다. KDI 공공정책대학원 제공
AD

대니 콰 리콴유공공정책대학원 석좌교수는 이날 'G-마이너스 세계의 비의도적 협력과 선도형 다자주의' 주제로 기조연설을 했다. 그는 세계 질서가 과거보다 기능이 약화한 G-마이너스로 향하고 있다고 짚었다. 전통적인 다자 체제가 약화하는 상황에서 기술 및 공급망 규범을 조정하고 실용적인 협력 체계를 구축하기 위한 선도형 다자주의 필요성을 제기하기도 했다.


G-마이너스는 세계 질서가 G2(미·중)로 양극을 이루거나 완전한 다자 체제로 이뤄지기보다는 어떤 힘도 질서를 만들지 못한 채 구심력이 약화한 상태를 말한다. 주요국이 조정 역할을 하지 않는 무질서(G-zero)까지는 아니더라도 주요국 간 협력과 규칙이 과거보다 약화한 세계라는 의미다.


콰 석좌교수는 강대국이 경쟁하는 사이 제3국은 ▲정렬(Align) ▲묵인(Acquiesce) ▲완화(Mitigate) 전략 중 하나를 택하게 된다고 했다. 정렬 전략이 정치·외교, 군사·안보 등 분야에서 미국이나 중국 한쪽을 택하는 것이라면 묵인 전략은 미국의 요구를 다양한 형태로 받아들이며 관세와 투자 등을 양보하는 것을 말한다. 우리나라와 일본 등은 수용 전략을 택했다는 게 그의 설명이다.


콰 석좌교수는 "미국은 1이고 중국은 0이라는 이분법적인 계산에 의해서만, 제로섬 게임에 의해서만 세상이 돌아간다면 정렬이 최선의 전략일 것"이라고 말했다. 다만 "경제학자로서 보면 정책 입안자들은 세상이 제로섬이 아닐 때조차도 제로섬이라고 믿는다"고 지적했다. 또 "(묵인 전략을 보면) 협상에 더 많은 노력을 기울일수록 결과는 더 나쁘다"고 설명했다.


콰 석좌교수는 "이제는 완화 전략으로 넘어가야 한다"고 했다. 완화 전략은 변화하는 세계 질서에 적응하면서 각국의 완화 및 보호 방안을 모색하는 것이다. 세계무역기구(WTO) 내 다자간 임시상소중재약정(MPIA)이나 환태평양경제협력체(CPTPP) 등이 그 예다. 콰 석좌교수는 "선도형 다자주의가 (완화 전략을 추구하는) 하나의 방법이 될 수 있다"고 언급했다.


그는 또 "더 이상 강대국을 포함하기보다는 중견국끼리 모여 협력과 혁신의 모델, 우리만의 구조를 만들어 자신을 보호할 수 있는 G-마이너스 세계로 나가야 한다"고 강조했다. 그러면서 "자유주의적인 규칙 기반의 질서가 무너진다고 해도 우리의 새로운 질서를 구축할 수 있다"며 "지금은 그것을 위한 도구를 개발하고 있는 때"라고 했다.


"냉전 때와 달라…美 개방 시장 옹호 이유 사라져"

콰 석좌교수는 이날 오후 현장에 참석한 기자들과 별도로 간담회를 했다. 그는 "세계는 미국이 무역 세계에서 배제되는 G-마이너스 세계로 더 많이 이동할 수 있다"고 내다봤다. 그러면서 "매우 행복한 세상은 아니며 이전만큼 번영하는 세상도 아닐 것"이라며 "(다만) 우리가 가질 수 있는 최선의 세상일 수 있다"고 언급했다.


콰 석좌교수는 "미국이 경제적으로 점점 더 작은 영향력을 갖는 세계로 가고 있다고 본다"며 "미국이 군사적인 영향력을 행사하는 것에는 변함이 없겠지만 경제적으로는 매우 다른 세상이 될 수 있다"고 전망했다. 제3국이 미국을 고립시키려 한다기보다는 "미국이 우리와의 무역을 불편하다고 생각하기에 우리와 거래하지 않기로 선택한 것"이라는 게 그의 설명이다.


"선도형 다자주의 추구해야…美 고립 변화 가능성 없어"(종합) 대니 콰 싱가포르국립대 리콴유공공정책대학원 석좌교수가 17일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 기자 간담회에서 답변하고 있다. KDI 국제정책대학원 제공

한국이 취할 수 있는 대안으로는 아세안+3(한·중·일) 등과 같은 동남아시아 국가와의 경제 협력 강화를 꼽았다. 아세안에서의 에너지 그리드 구축이나 무역 관계 개선이 도움이 될 수 있다는 게 그의 평가다. 콰 석좌교수는 "한국은 동등한 조건으로 거래하길 원하는 국가가 부족하지 않다"며 "한국이 운영하는 산업 정책은 다른 나라와의 무역에 더 많이 초점을 맞출 수 있다"고 했다.


유럽도 좋은 선택지다. 콰 석좌교수는 "유럽이 아시아에 매우 중요한 경제 파트너가 될 수 있다"며 "유럽은 우리가 아시아에서 생산하는 것을 필요로 하고, 우리는 유럽이 생산하는 것을 사용할 수 있다"고 설명했다. 다만 러시아가 우크라이나를 침공함으로써 생긴 유럽 내 문제가 유럽의 미국 의존도를 높였다 보니 단시간에 실현되기가 어려운 선택지라고 봤다.


콰 석좌교수는 향후 미국에서 민주당이 집권하더라도 "나머지 세계를 다루는 그들의 접근 방식이 변하지 않을 수 있다"고 예상했다. 도널드 트럼프 1기 행정부 이후 조 바이든 행정부가 들어섰지만 중국 견제가 전보다 완화하지 않았기 때문이다. 과거 일본 사례를 돌아보면 이데올로기뿐 아니라 경제적 사유로도 미국의 견제가 계속될 가능성이 크다는 게 그의 설명이다.


그는 "미국은 지난 80년 동안 세계화와 다자주의를 옹호했다"며 "하지만 이 장벽은 소련과의 경쟁, 즉 냉전에 기반했고 미국은 (소련과) 반대를 주장하는 것이 정치적으로 유리하다는 것을 알았다"고 했다. 그러면서 "소련은 더 이상 존재하지 않는다"며 "미국이 이제 개방 시장이 도움이 되지 않는다고 느낀다면 이를 옹호할 이유가 없다"고 짚었다.


지금 뜨는 뉴스

AD

콰 석좌교수는 국제 경제 관계, 경제 성장과 개발, 소득 불평등 등을 연구하는 경제학 분야 석학이다. 세계은행(WB) 총재 경제자문패널과 WB 그룹 경제개발연구소 자문위원회, 세계경제포럼(WEF) 지정 글로벌 미래위원회 등에서 활동한다. 미국 프린스턴대와 미네소타대, 하버드대에서 수학했으며 미 MIT 경제학 조교수와 영국 런던정경대(LSE) 경제학 및 국제개발학 교수를 역임했다.




김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
날씨는 죄가 없다
  • 25.11.1406:50
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"
    ⑤도매법인 퇴출, 정부는 3년째 변죽만…"착시 개혁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1406:50
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"
    ⑥해외 각국, 도매시장 독점권 폐지…"농산물 가격안정, 출발은 경쟁"

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1307:15
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④
    "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다④

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1214:43
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸?.. "상추값 절반이 유통비" 깜놀

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

  • 25.11.1207:10
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③
    도매시장보다 쿠팡이 더 싸다?…상추 한 박스 5600원이나 차이 난 이유 ③

    편집자주기후변화가 농산물 가격을 끌어올리는 '애그플레이션'이 상수가 된 시대. 가뭄과 장마, 폭염 등 이상 기후가 나타날 때마다 밥상 물가는 요동치고 있다. 작황 부진을 초래한 변덕스러운 날씨는 농산물 가격 급등의 원인으로 지목된다. 절반은 맞고, 절반은 틀렸다. 불투명한 농산물 유통 구조는 날씨를 방패 삼아 가격을 쥐락펴락 중이다. 농민들은 공들여 키운 농산물이 시장에서 제값을 받지 못해 좌절하고, 소비자는 산

기획
기금·공제 대해부
  • 25.11.1106:58
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회
    ⑦위기에 강한 기금… '안정형수비수' 경찰공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 2022년은 글로벌 금융시장이 시련을 겪은 해였다. 주요국 중앙은행의 금리 인상

  • 25.11.1006:53
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다
    ⑥'적자 늪' 공무원연금, 안정성 넘어 수익성 균형 찾는다

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자자들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 공무원연금 기금이 수급자 급증과 보험료(기여금) 수입 정체라는 구조적 딜레마

  • 25.11.0707:00
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도
    ⑤자산규모 20조 올라선 군인공제회, 대체투자 확대 속도

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 군인공제회의 성장이 가파르다. 최근 5년간 연평균 자산 성장률은 12%로, 지난해

  • 25.11.0607:00
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회
    ④리츠부터 사모대출까지… 안정 속 민첩한 행정공제회

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금ㆍ공제회에 대해 심층 분석해 본다. 대한지방행정공제회(행정공제회)는 2003년 5월 코람코자산신탁의 부동산투자펀

  • 25.11.0507:00
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금
    ③균형 포트폴리오·중장기 전략으로 28兆 굴리는 사학연금

    편집자주연기금과 공제회가 자본시장의 핵심 플레이어로 자리매김한 지 오래다. 연기금과 공제회는 국민의 노후보장(연기금)과 회원들의 자산증식·복지확대(공제회)라는 기본적인 차이 이외에도 자산 규모, 투자 전략, 조직 구조 등에서 뚜렷한 차이를 보인다. 국내외 주요 기관투자가들의 자금줄이기도 한 연기금·공제회에 대해 심층 분석해 본다. 사립학교교직원연금공단(사학연금)은 2013년 사모펀드(PEF) 운용사 H&Q가 잡

기획
생산적금융 대전환
  • 25.11.1011:11
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사
    대통령실, 배당소득 분리과세율 하향 시사

    대통령실은 배당 확대를 통한 주주가치 제고 등의 실효성을 높이기 위해 국민 의견에 당·정·대가 화합하는 자세가 필요하다는 입장이다. 이를 두고 배당소득 분리과세 최고세율을 낮추는 방향에 힘을 실어 준 것이라는 해석이 나온다. 이재명 대통령이 '생산적 금융 대전환'을 꾸준히 강조해 온 만큼 지속적인 증시 부양을 위해 배당소득 분리과세 최고세율을 35%(정부안)에서 25%로 10%포인트 완화하는 방안이 유력하게 검토되는

  • 25.11.0306:05
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"
    ⑦"기업 부실 대출 문제…조기경보시스템으로 대응"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3106:05
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"
    ⑥임수강 "文정부서 실패한 금융개혁, 성공하려면…부동산대출 더 조여야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.3006:05
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"
    ⑤"은행들, 손쉬운 부동산대출에서 투자로 체질 바꿔야"

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

  • 25.10.2906:05
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실
    ④한계 극복 열쇠는 ‘신용평가 모델’…금산분리 규제 완화도 절실

    편집자주부동산 가격 급등으로 국민적 불만이 커지고 있다. 소득은 정체된 반면 집값은 치솟아 주거 안정성이 크게 흔들리고 있다. 이 같은 부동산 시장 불안의 근본 원인으로는 금융권의 과도한 부동산 금융이 지목된다. 금융회사가 기업이나 첨단산업 등 생산적인 분야에는 자금을 공급하지 않고 부동산 담보대출 등 비생산적 부문에 집중하면서 시장에 과도한 신용이 풀려 부동산 가격 상승을 부추기고 있다는 지적이다. 이재명

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

  • 25.10.3014:38
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"
    강전애 "최민희 과방위원장 사퇴해야",김준일 "여론 너무 안 좋아졌다"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(10월 29일) 소종섭 : 최민희 민주당 의원(과학기술정보방송통신위원장, 약칭 과방위원장)과 관련해 논란이 계속되고 있습니다. 이번에는 최 의원의 딸이 자신의 SNS에 결혼한 건 지난해 8월이라고 표시했다는 보도가 나왔어요. 최 의원은 국감 끝나고 해명

이시각 랭킹 뉴스

17:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기