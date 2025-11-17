남양주시, 청년 힐링 프로그램 '오늘은 로그아웃' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

참여 청년들, 교류·특강·공예 활동

재충전의 시간 가져

경기 남양주시(시장 주광덕)는 17일 와부읍 소재 한강뮤지엄에서 진행된 '2025 청년 스트레스 해방 프로젝트-오늘은 로그아웃' 행사를 성료했다고 밝혔다. 이번 프로그램에는 총 30명의 청년이 참여해 취업 등으로 인한 스트레스를 잠시 내려놓고 힐링의 시간을 보냈다.

주광덕 남양주시장이 17일 와부읍 소재 한강뮤지엄에서 진행된 '2025 청년 스트레스 해방 프로젝트-오늘은 로그아웃' 행사를 진행하고 있다. 남양주시 제공

행사는 △레크리에이션 △명사 특강 △씨글라스 키링 만들기 등으로 진행됐다. 레크리에이션은 청년 인재 플랫폼 '정약용의 후예' 배진솔 강사가 맡아 활기찬 진행과 소통 중심의 프로그램으로 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

또한 특강에서는 '바보 부자'의 저자이자 대한개발의 김재문 회장이 초청돼, 자신의 도전과 성장 과정, 실패 극복 스토리를 진솔하게 전했다. 김 회장의 강연은 청년들에게 도전 정신과 자신감을 심어주며 큰 감동을 남겼다.

이날 행사에는 주광덕 시장이 직접 참석해 청년들을 격려하는 축사를 전했다. 주 시장은 "오늘 하루만큼은 무거운 짐을 내려놓고 자신에게 집중하는 시간이 되길 바란다"며 "시는 앞으로도 청년들의 삶의 질을 높이기 위한 정책과 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

프로그램 종료 후 참여자들은 "바쁜 일상에서 벗어나 힐링할 수 있는 뜻깊은 시간이었다", "마음 건강까지 생각한 프로그램 구성 덕분에 큰 도움을 받았다"고 말하며 높은 만족도를 보였으며, 향후 재추진에 대한 기대감을 나타냈다.





시는 앞으로도 청년들의 취업뿐만 아니라 건강한 성장과 삶의 균형을 돕는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

