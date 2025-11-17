AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국악 CM송·AI 캐릭터로 브랜드 정체성 재해석

새마을금고가 인공지능(AI) 기술로 재탄생한 'AI 파랑새' 캐릭터와 현대화된 국악 기반 CM송을 결합한 신규 광고를 공개하며, 전통과 디지털 감성을 아우르는 새로운 금융 브랜드 전략을 선보였다.

새마을금고, ‘AI 파랑새’로 근본을 말하다.

이번 광고는 새마을금고가 지속해서 펼쳐온 지역사회 복지증진, 취약계층 지원, 장학사업, 지역기업 육성 등 상호금융 본연의 역할을 에피소드 형식으로 구성해, 실제 활동을 중심에 둔 '근본이 있는 금융' 메시지를 강조한 것이 특징이다.

특히 2026년 소비자 가치 흐름으로 부상한 '근본 이즘(본질로의 회귀)' 트렌드를 반영해, 금융기관이 자신의 존재 이유와 실제 성과를 어떻게 증명해내는가에 집중한 서사가 돋보인다.

광고 음악으로 사용된 CM송은 국악을 현대적으로 재편곡해 중독성 있는 후렴과 경쾌한 리듬을 구현했다. 여기에 디지털 환경에 맞춰 새롭게 구현된 AI 파랑새가 등장해 전통성과 미래 지향성을 동시에 드러내며 젊은 세대와의 접점을 넓혔다.

새마을금고 관계자는 "전통적 소재인 국악, 상징적인 파랑새 캐릭터, 지역 밀착형 금융 정체성을 결합해 '근본이 탄탄한 금융기관'의 이미지를 다시 설계하고자 했다"고 설명했다.





김인 새마을금고중앙회장은 "가볍게 웃을 수 있는 광고이지만, 지역과 함께 쌓아온 상생의 역사와 정체성을 자연스럽게 담아냈다"며 "AI 파랑새를 통해 젊은 세대와도 친근하게 소통하고, '근본 있는 금융기관'이라는 새마을금고의 가치를 더욱 분명히 전달하는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

