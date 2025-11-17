주광덕 시장 "부모 성장이 자녀의 변화 이끈다"…다산 철학 담은 특강

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주광덕 남양주시장, 평내고 학부모 특강

경기 남양주시(남양주시장 주광덕)는 17일 평내고등학교에서 평내고 학부모 30여 명을 대상으로 '자녀 교육 특강'을 진행했다.

주광덕 남양주시장이 17일 평내고등학교에서 평내고 학부모 30여 명을 대상으로 '자녀 교육 특강'을 진행하고 있다. 남양주시 제공

이번 특강은 주광덕 시장이 직접 강연자로 나서, 다산 정약용 선생의 교육철학을 현대의 자녀 양육 방식과 연결해 학부모의 의견을 듣고 생각을 공유하는 시간으로 마련됐다.

강연에서 주 시장은 다산의 철학을 바탕으로 부모가 지녀야 할 역할과 태도에 대해 설명했다. 특히 자녀 교육을 아이만의 과제가 아닌 '부모와 함께 성장하는 과정'으로 바라보는 관점의 중요성을 강조하며, 학부모들이 일상에서 실천할 수 있는 구체적인 양육 방향도 제시했다.

주 시장은 "부모의 말과 태도, 일생의 습관이 자녀에게 그대로 전달된다"며 "부모가 먼저 성장하고 변화하는 것이 무엇보다 중요하다"고 설명했다.

특강에 참석한 한 학부모는 "그동안 자녀의 성적과 진로에만 신경 썼지, 정작 자신을 돌아보는 데에는 소홀했다는 것을 깨달았다"며 "오늘 강의를 들으면서 '부모인 내가 먼저 성장해야 아이도 건강하게 클 수 있다'는 사실을 깊이 느꼈고, 작은 것부터 실천해 보려고 한다"고 소감을 전했다.





한편, 시는 학부모 미래교육공동체 아카데미 등 다양한 교육 프로그램을 통해 학부모의 성장을 지원하고 있으며, 앞으로도 자녀교육에 실질적으로 도움이 되는 특강과 역량 강화 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

