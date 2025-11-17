경북 첫 ‘방사선치료 10만 건’…안동병원, 지방 암치료 새 기준 세웠다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

세계인명사전 등재 신세원 교수 진료역량 결집

지역 원정치료 부담 해소

안동의료재단 안동병원(이사장 강신홍)이 경북 암 치료 역사에 새로운 전환점을 마련했다.

안동병원은 권역응급의료센터, 권역외상센터, 권역심뇌혈관질환센터, 닥터헬기 운용 등을 통해 경북 북부권 필수의료의 핵심 기관 역할을 수행하고 있다. 권병건 기자

안동병원은 암센터 방사선종양학과가 17일 경북 최초로 누적 방사선치료 10만 건을 달성했다고 밝혔다. 이는 지역 암 환자들이 수도권과 대구로 이동해야 했던 '원정 치료 시대'를 실질적으로 끝내는 성과로 평가된다.

2007년 5월 개소한 방사선종양학과는 치료 접근성을 높이기 위해 지속해서 인프라를 확충해왔다. 이번 기록의 중심에는 세계 3대 인명사전 '마르퀴스 후즈 후(Marquis Who's Who)' 등재로 임상 역량을 인정받은 신세원 교수와 전문 의료진의 축적된 경험이 있다.

안동병원 암센터는 최신 방사선치료 장비인 Vital Beam을 비롯해 선형가속기 2대, 정밀 암 진단 장비인 PET－CT, 고정밀 세기조절 방사선치료(IMRT) 등 첨단 장비를 갖추고 있다. 여기에 외과·혈액종양내과·영상의학과·병리과 등 전문 진료과가 참여하는 다학제 통합진료 시스템이 더해져 환자 맞춤형 정밀 치료를 가능하게 하고 있다.

또한 지난 9월 문을 연 호스피스 병동을 통해 암 진단－치료－완화의료로 이어지는 통합 암 진료체계를 구축하며, 지역 암 환자들의 의료 접근성을 넓히고 있다.

신세원 방사선종양학과 교수는 "방사선 치료는 환자와 수십 차례의 치료 과정을 함께하는 정밀 의학 분야"라며 "지역에서 멀리 이동하지 않고도 최고 수준의 암 치료를 받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

강신홍 이사장은 "10만 건 달성은 안동병원 암센터의 역량과 지역민의 신뢰가 만든 결과"라며 "앞으로도 첨단 의료 인프라를 지속해서 강화해 암 치료의 질을 높여가겠다"고 밝혔다.





안동병원은 권역응급의료센터, 권역외상센터, 권역 심뇌혈관질환 센터, 닥터헬기 운용 등을 통해 경북 북부권 필수 의료의 핵심 기관 역할을 수행하고 있다.

안동병원 신세원 교수(방사선종양학과)





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

