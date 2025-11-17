경남대, 오는 21일까지 2026학년도 전기 대학원 신입생 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

일반·전문·특수대학원 전 과정

11월 21일까지 원서 접수



경남대학교는 오는 21일 오후 6시까지 2026학년도 전기 대학원 신입생을 모집한다. 원서 접수는 대학원별 교학행정실을 방문하거나 우편으로 접수하면 된다.

경남대 전경.

일반대학원은 정보사회의 학문발전을 선도할 수 있는 학자, 사회의 다양한 문제를 과학적으로 해결할 수 있는 전문가, 국가와 지역사회의 번영에 기여할 수 있는 지도자를 양성함을 목적으로 현재까지 우수한 인재를 꾸준히 양성해 왔다. 이번 모집에서는 석사과정 144명, 박사과정(석·박사통합과정 포함) 총 85명을 선발한다.

석사 및 박사과정에는 ▲사회복지학과 ▲심리학과 ▲상담심리학과 ▲교육학과 ▲유아교육학과 ▲국어교육학과(국어교육, 한국어교육) ▲경영학과 ▲융합비즈니스학과 ▲정치외교학과 ▲건축도시계획학과 ▲군사학과 ▲건강과학과(식품생명학, 간호학, 물리치료학) ▲수학교육학과 ▲웰라이프뷰티학과 ▲기계융합공학과 ▲메카트로닉스공학과(전기공학, 나노신소재공학, 조선해양시스템공학) ▲융합IT공학과(전자공학, 컴퓨터및소프트웨어공학, 정보통신AI공학) ▲사회기반시스템공학과(토목공학, 환경공학, 소방방재공학, 스마트건설기술공학) ▲음악학과 ▲체육학과 ▲디자인학과가 있다.

석사과정만 선발하는 학과는 ▲인문학과(역사학, 기록관리학) ▲미디어커뮤니케이션학과 ▲건강과학과(식품영양학, 작업치료학) ▲문화콘텐츠학과가 있으며, 박사과정만 선발하는 학과는 ▲법학과(부동산법) ▲문화유산복원예술학과가 있다.

석·박사 통합 과정은 ▲경영학과 ▲정치외교학과 ▲메카트로닉스공학과(전기공학, 조선해양시스템공학) ▲융합IT공학과(컴퓨터및소프트웨어공학, 정보통신AI공학) ▲사회기반시스템공학과(토목공학, 스마트건설기술공학)가 있다. 자세한 사항은 대학원 교학행정실로 문의하면 된다.

AI·SW융합전문대학원은 디지털 시대를 선도할 경남 최초이자 최고의 전문인력 양성기관으로, 지역과의 긴밀한 협력을 바탕으로 산업의 디지털 대전환을 선도할 수 있는 전문 인력 양성에 주력하고 있다. 이번 모집에서는 석사과정 50명, 박사과정 20명 총 70명을 선발한다. 모집학과로는 ▲AI·SW학과 ▲스마트융합학과가 있다. 자세한 사항은 AI·SW융합전문대학원 교학행정실로 문의하면 된다.

산업경영대학원은 지역사회와 산업 발전에 이바지 할 창의성과 전문성을 갖춘 글로벌 인재 양성에 주력하고 있다. 이번 모집에서는 석사과정 총 80명을 선발한다. 모집학과로는 ▲경영학과 ▲전기공학과 ▲토목공학과 ▲정보통신AI공학과 ▲문화유산복원예술학과 ▲방위산업학과 ▲태권도학과 ▲스포츠재활학과(신설)가 있다. ▲미래형모빌리티ICT융합공학과는 실험과 실습과목을 제외한 70% 이상을 비대면 수업으로 진행하는 온라인 학위과정으로 운영된다. 자세한 사항은 산업경영대학원 교학행정실로 문의하면 된다.

교육대학원은 교원의 재교육과 양성교육은 물론 미래 교육현장의 요구를 선제적으로 탐색하며 교원 교육의 선진화를 위한 끊임없는 혁신과 개발을 이어오고 있다. 이번 모집에서는 석사과정 총 85명을 선발한다. 모집 전공으로는 ▲평생교육 ▲상담심리 ▲진로진학상담 ▲유아교육 ▲국어교육 ▲영어교육 ▲수학교육 ▲영양교육 ▲체육교육이 있다. 자세한 사항은 교육대학원 교학행정실로 문의하면 된다.





이어 행정대학원은 국가와 지역사회에 발전에 기여하고, 전문능력을 갖춘 인재 양성에 매진하고 있다. 이번 모집에서는 석사과정 총 80명을 선발한다. 모집학과로는 ▲행정학과 ▲사회복지학과 ▲국방안보학과 ▲경찰학과 ▲법무학과 ▲경호보안학과가 있다. 자세한 사항은 행정대학원 교학행정실로 문의하면 된다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

