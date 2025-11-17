신한대, 연천 건강나눔 시작…포천·의정부로 봉사 확대

신한대, 지역건강 증진 위한 ‘연천 건강나눔 행사’ 성료
교수·학생 30여 명 참여…주민과 함께한 건강한 하루
신한대학교(총장 강성종)는 지난 14일 연천군종합복지관에서 개최한 '2025 연천 건강나눔 행사'를 성황리에 마쳤다고 17일 밝혔다.
이번 행사는 신한대학교가 지역사회로부터 받아온 관심과 성원에 보답하고, 연천 지역 주민들의 건강 증진을 지원하기 위해 마련한 것으로, 안경광학과·치기공학과·치위생학과·통합대체의학과·K-뷰티학과·건강관리실 등 6개 학과가 참여해 다양한 건강관리 서비스를 제공했다.
행사장에서는 시력검사 및 돋보기 나눔, 의치 세척, 구강검진, 혈당 및 체성분 측정, 카이로프랙틱·테이핑 치료, 손마사지 및 메이크업 등 실질적인 건강 지원 프로그램이 운영되어 지역주민들의 큰 호응을 얻었다.
또한 교수진과 학생 자원봉사자들이 현장에서 안내·상담·검진 보조 등을 맡아 주민들과 직접 소통함으로써, 대학과 지역사회가 함께 참여하는 민·학 협력의 장을 마련했다.
신한대학교 로고스봉사단(단장 이민선)은 이번 행사에 이어 연천·포천·의정부 등 경기북부 지역을 중심으로 건강·복지·교육 분야의 연계 프로그램을 꾸준히 운영할 계획이다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
