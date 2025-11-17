무안군의회, 제305회 정례회 개회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년 본예산·조례안 집중 심사

제305회 정례회 1차 본회의. 무안군의회 제공

전남 무안군의회가 '제305회 제2차 정례회'에 돌입하며 2026년도 본예산 심의와 주요 현안 검토에 나섰다.

군의회는 17일 정례회를 개회하고 오는 12월 11일까지 25일간의 일정으로 의정활동을 진행한다. 이번 정례회에서는 2026년도 본예산안 심사·의결을 비롯해 군정 질문을 통해 군정 전반의 주요 현안을 점검하게 된다. 또한 각종 조례안 처리 등 심도 있는 논의가 이어질 예정이다.

이호성 의장은 개회사에서 "2026년은 무안군 발전의 중요한 전환점이 될 시기"라며 "예산과 조례 심의를 통해 군정이 올바른 방향으로 나아가고 군민 복리 증진으로 이어지도록 책임감을 갖고 회기에 임하겠다"고 밝혔다.

이어 그는 "예산의 효율적 사용과 군민 불편 해소를 최우선으로 지역 현안 해결과 발전을 위한 의회 본연의 역할을 충실히 수행하겠다"고 덧붙였다.





의회는 이번 정례회를 통해 군정 주요 과제를 종합적으로 검토하고 군민 삶의 질 향상을 위한 정책 대안을 제시하며 '군민 중심 의정'을 지속해 나갈 계획이다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

