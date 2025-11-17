신라대학교 항공교통관리전공, 에어부산 견학 통해 운항관리사 현장 체험

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

실제 운항통제실 견학으로 비행계획 시스템·항공안전 경험 쌓아

신라대학교(총장 허남식) 항공교통물류학부 항공교통관리전공 학생들이 지역 항공사 에어부산 견학으로 항공 운항관리사 현장 체험을 성공적으로 마쳤다.

신라대학교 항공교통관리전공 학생들이 에어부산을 견학하고 기념촬영하고 있다. 신라대 제공

AD

지난 12일 진행된 견학은 운항관리사 자격증 취득을 위한 필수 과정인 운항관리실습 교육과 연계해 실제 항공운항통제실을 체험하며 현장을 배우는 프로그램으로 마련됐다.

신라대와 에어부산은 지난해 LINC3.0 사업을 통해 산학협력 체계를 구축, 항공교통관리전공 학생들을 대상으로 우수한 운항관리사 양성을 위한 견학 프로그램을 운영하고 있다.

학생들은 견학을 통해 운항통제실 비행계획 시스템의 주요 기능과 항공안전, 경제운항 관리에 대해 직접 체험, 김해공항 출발 일본·동남아·괌 노선을 대상으로 항로 구성, 연료 탑재, 운항 중량 산출 등 비행계획 핵심 기능을 실습했다.

참가 학생 김지현(3학년)은 "학교에서 배운 이론을 실제 항공사 시스템으로 경험하면서 학과 수업 이해도가 높아졌고, 운항관리사 자격시험 준비에도 큰 동기부여가 됐다"고 소감을 말했다.





AD

항공교통관리전공 조진호 교수는 "이번 현장 견학은 학생들의 실무 이해도를 높이는 소중한 기회였다"며 "지역 학생들을 위한 지원과 협력을 이어가겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>