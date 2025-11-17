국립부경대 김인철 교수, APAC 2025 우수논문상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

해양 파동 모델 정교화 연구 성과, 국제 학계서 높은 평가

국립부경대학교 김인철 교수(해양공학과)가 제12회 국제해안항만학술대회(APAC 2025)에서 우수논문상을 받았다.

김 교수는 이번 학술대회에서 발표한 논문 'A Nonlinear Higher-Order Parabolic Equation Model for Wide-Angle Water Waves'를 통해 해저 지형의 영향을 받으며 퍼져나가는 파동의 거동을 보다 정확하게 설명하는 새로운 고차 비선형 포물선 방정식 모델을 제시해 높은 평가를 받았다.

이 연구는 기존 모델의 한계를 보완해 파랑 예측의 정확도를 향상시킨 것으로, 해안·해양공학 분야의 연구 발전과 실무 적용 가능성을 높였다는 점에서 관심을 모았다.

APAC 2025는 11월 4일부터 7일까지 부산 파라다이스호텔에서 개최, 19개국 500여명의 해안·항만 분야 전문가와 연구자들이 참석했다.





'지속 가능한 해안 환경 보전'과 '첨단 항만기술 개발'을 주제로 총 250여편의 연구 논문이 발표되며 국제적 학술 교류의 장이 마련됐다.

국립부경대학교 김인철 교수.

