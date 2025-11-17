부산보훈청, 제86회 순국선열의 날 기념식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“대한민국 빛낼 이 너와 나로다” 주제 애국선열 희생 기려

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 17일 오전 11시 부산보훈회관 7층 대강당에서 제86회 순국선열의 날 기념식을 가졌다.

부산보훈청이 제86회 순국선열의 날 기념식을 갖고 기념촬영하고 있다. 부산보훈청 제공

순국선열의 날은 국권 회복을 위해 헌신한 애국선열들의 희생과 독립정신을 기억하고 그 위훈을 기리기 위한 행사로, 매년 전국에서 치러지고 있다.

올해 기념식은 독립군가 가사를 인용한 '대한민국 빛낼 이 너와 나로다'를 주제로 진행, 국민의례를 시작으로 시장 표창 전수, 순국선열의 날 약사 보고, 추념사, 추모사, 기념공연, 순국선열의 날 노래 제창, 만세삼창 등으로 이어졌다.

행사에는 부산지방보훈청장과 부산광역시 행정자치국장, 보훈단체장, 광복회 회원, 경남여자중학교 학생 등 150여명이 참석했다. 특히 광복회 부산시 회원들에게 부산시장 표창이 전달됐다.





이남일 부산지방보훈청장은 "독립유공자의 숭고한 애국정신이 미래세대에게 온전히 계승될 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "유가족들이 자긍심을 가지고 생활할 수 있도록 지속적인 지원에 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

