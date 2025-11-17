수능우울 삭제… 수능 끝낸 수험생, 울진에서 '힐링 재충전 에너지'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수능을 마치고 오랜 수험생활을 마무리한 수험생들에게 특별한 힐링 여행지로 울진이 주목받고 있다.

청정 자연과 따뜻한 온천, 편리한 관광 교통 인프라를 두루 갖춘 울진은 수험생들에게 지친 마음을 달래는 '쉼표 같은 여행'을 선사한다.

울진군은 동해선 울진역 개통으로 철도를 이용한 접근성이 크게 향상되면서 편리하게 울진을 찾을 수 있다. 울진역에 도착하면 관광택시를 이용해 주요 관광지를 손쉽게 둘러볼 수 있다. 지역을 잘 아는 기사들이 직접 관광지를 안내하며, 원하는 코스가 있다면 일정에 맞춘 이동도 가능하다.

특히 요금의 60%는 울진군에서 지원해 수험생들이 비교적 저렴하게 이용할 수 있다.

울진 앞바다에서 즐기는 요트 체험은 놓칠 수 없는 코스로 꼽힌다. 바닷바람을 맞으며 한 시간 남짓 요트를 즐기다 보면 마음의 피로가 스르르 녹는다. 금강소나무숲길도 빼놓을 수 없다. 곧게 뻗은 금강송 숲을 걸으며 대자연의 품에 안기면, 그간의 피로가 풀리고 다시 앞으로 나아갈 힘이 샘솟는 듯한 기분을 느낄 수 있다.

손병복 군수는 "오랜 시간 수고한 수험생들이 울진의 맑은 자연 속에서 몸과 마음을 회복하길 바란다"며 "울진은 기차와 관광택시를 연계한 편리한 교통과 청정 자연을 갖춘 여행지로, 누구나 부담 없이 즐길 수 있을 것"이라고 전했다.





AD

울진군은 울진 모바일 스탬프 투어 수험생 이벤트를 시행해 수험생들에게 특별한 즐거움을 제공할 예정이다. 참여를 희망하는 수험생은 11월 24일부터 '스탬프 투어' 앱에서 자세한 이벤트 내용을 확인할 수 있다.

울진은 수험생들에게 지친 마음을 달래는‘쉼표 같은 여행’을 선사한다.

AD





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>