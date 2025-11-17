한림대 MICE기획경영전공, 지역 상권 기반 'Town MICE 포럼' 20일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 MICE기획경영전공, ㈜퍼즐랩과 함께

지역 자산을 활용한 Town MICE 포럼 개최

한림대학교(총장 최양희) MICE기획경영전공은 오는 20일 춘천 번개시장 상권에서 'We Are Chance Producers Forum(이하 WACP 포럼)'을 개최한다.

‘WACP FORUM’ 포스터. 한림대학교 제공

올해로 4회째를 맞는 이번 포럼은 춘천시 동네상권발전소 사업을 수행 중인 ㈜퍼즐랩과 공동으로 개최하며, '깔롱한 기록을 남기는 기획주의자들의 포럼'이라는 주제로, 지역 상권을 기반으로 한 신규 MICE 모델인 Town MICE 모델을 실험적으로 적용해 볼 예정이다. 특히, 원도심 상권 내에서 도시재생·로컬콘텐츠·MICE 산업의 융합 가능성을 살펴보는 데 초점을 맞춘다.

이번 포럼의 핵심 주제는 '기록(Record)'이다. 오랜 시간 지역 주민과 상인이 쌓아온 기억·경험·이야기를 단순한 '판매 공간'의 차원을 넘어 새로운 참여형 콘텐츠와 행사 구조로 재해석하는 시도다.

포럼에서는 △Town MICE 모델 개념 및 적용 전략 △상권·대학·지역 주민 협력 사례 △로컬 투어 및 리워드 프로그램 소개 등이 진행되며, 특히 한림대학교 학생들이 직접 기획한 시장 기반 투어 프로그램과 참여형 이벤트도 함께 운영될 예정이다.

한림대학교 MICE기획경영전공 이화봉 겸임교수는 "이번 행사가 상권의 정체성과 공간적 서사를 기반으로 한 Town MICE 모델의 실제 구현 사례가 될 것"이라며, "학생들뿐만 아니라 로컬 콘텐츠 기획자, 원도심 상권의 주민과 상인 등 지역 혁장에서 활동하는 다양한 주체들이 함께하는 의미있는 시간이 될 것이다"고 말했다.





이번 포럼은 등록 신청 플랫폼 '이벤터스'를 통해 사전등록이 가능하며, 당일 현장 접수도 가능하다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

