'물'이 전한 온기… K-water 청송권지사, 청송군에 따뜻한 나눔의 물길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이동세탁차량·이불 150채 후원

경북 청송군(군수 윤경희)은 한국수자원공사(K-water) 청송권지사(지사장 장정호)가 지난 14일, 청송군 진보면사무소에 이동세탁차량과 겨울이불 150채를 후원했다고 전했다.

청송군, K-water 청송권지사와 함께 따뜻한 겨울 준비. 청송군 제공

AD

이번 후원은 지난 3월 산불 피해 당시 K-water의 대표 사회공헌사업인 '사랑샘터' 이동세탁차량을 통해 피해 주민들의 이불 세탁을 지원했던 인연에서 비롯됐다.

장정호 지사장은 "홀로 지내는 어르신들과 경제적으로 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻한 겨울을 보내는 데 도움이 되길 바란다"라고 전했다.

후원을 받은 한 주민은 "묵혀두었던 이불을 깨끗하게 세탁할 수 있었을 뿐만 아니라 겨울이불까지 선물해 주셔서 정말 감사하다"며 "한국수자원공사 덕분에 따뜻한 겨울을 보낼 수 있을 것 같다"라고 말했다.





AD

윤경희 군수는 "이번 후원이 단순한 지원을 넘어 따뜻한 마음이 담긴 온기로 오래 기억되길 바란다"며 "이 마음이 지역 구석구석까지 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>