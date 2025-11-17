마산소방서·의용소방대, 진동 용소산서 산불예방 캠페인 펼쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시 마산소방서는 합포구 진동 용소산 일대에서 산불예방 캠페인을 실시했다.

지난 16일 이뤄진 캠페인은 진동 119안전센터를 비롯해 의용소방대, 행복복지센터 등 30여명이 참여한 가운데 합동으로 진행됐다. 건조한 기후로 인한 산불 발생 위험 증가에 대비해 신속하고 체계적인 산불 대응체계를 강화하고, 산불 발생 시 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위해 추진됐다.

이날 의용소방대와 유관기관은 ▲산불진화 소방 출동로 확보 및 방화선 구축 ▲산림 인접 주택 화재 안전관리 등 현장 활동을 실시했다.

또한 등산객을 대상으로 ▲대피체계 점검 및 행동 요령 전파 ▲산림 인접지역 생활 속 산불 감시 및 위험요인 발견 시 조치·신고 안내 ▲임업·농사·생업 등 일상생활 중 위험요인 발견 시 즉각 조치 등 실천 중심의 교육과 함께 다양한 홍보 활동도 병행했다.





장창문 마산소방서장은 "건조한 계절일수록 작은 부주의가 큰 산불로 이어질 수 있다"며 "시민 여러분께서도 주변 위험요인을 세심하게 살피고 산불 예방에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 말했다.





