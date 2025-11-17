해변·복지시설·동물보호소로… BNK부산은행 임직원 350명 출동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'두근두근' 지역 맞춤형 봉사 펼쳐



복지기관 협력, 시민 체감 사회공헌

BNK부산은행(은행장 방성빈) 임직원 350여명이 해변과 복지시설, 동물보호소 등 부산의 전 지역에 출동했다.

부산은행은 임직원이 지난 15일 부산지역 16개 구·군에서 '11월 지역봉사단 정기 봉사활동'을 실시했다고 알렸다.

이번 활동은 매월 지역별로 운영되는 '두근두근 지역봉사단' 프로그램의 하나다. 지역 수요에 맞춘 맞춤형 사회공헌활동으로 진행됐다. 참여자들은 장애인복지시설·사회복지관·동물보호소·해안가 등에서 다양한 봉사활동을 펼쳤다.

BNK부산은행 임직원 350여명이 11월 두근두근 지역봉사활동을 펼치고 있다.

장애인복지시설에서는 전선 조립, 작업보조 등 자립 지원활동을, 사회복지관에서는 도시락·간식 제작 등을 통한 나눔 활동을 진행했다. 또 반려동물 산책 및 보호소 청소, 펫티켓 캠페인, 해안가 정화 및 빗물받이 스티커 부착활동 등 시민참여형 프로그램도 함께 이뤄졌다.

부산은행은 지역 복지시설과 자원봉사센터 등과 협력해 시민이 체감할 수 있는 생활밀착형 봉사 모델을 실천하고 있다. 임직원 중심의 봉사단 운영으로 '지역과 함께 성장하는 은행'이라는 사회적 책임을 강화해 나가고 있다.

부산은행 김용규 경영전략그룹장은 "매월 지역 곳곳에서 임직원이 직접 참여하며 지역사회와의 동행에 앞장서고 있다"며 "다양한 분야에서 부산은행만의 사회적 가치를 창출하는 활동을 지속하겠다"고 말했다.





BNK부산은행 지역봉사단은 올해 ▲'두근두근 지역봉사단' 정기봉사(매월 16개 구·군 참여) ▲재능기부봉사대 5개팀(문화예술·플로깅건강·글로벌·금융교육·디지털IT)의 재능기부 활동 ▲'BNK사회공헌의 날' 운영 등 다양한 사회공헌활동을 펼쳐왔다.

BNK부산은행 임직원 350여명이 11월 두근두근 지역봉사활동을 펼치고 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

