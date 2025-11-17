인천항 올해 크루즈 30척 유치, 여객 7만2천명…코로나19 이후 최다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올 한해 인천항을 찾은 크루즈는 30척으로 코로나19 이후 최다를 기록했다.

17일 인천항만공사(IPA)에 따르면 인천항은 올해 크루즈 기항 15항차, 모항(크루즈선 출발지로 승객들이 타는 항구) 15항차를 유치했으며 1∼10월 크루즈를 통해 인천항에 입·출항한 여객 수는 총 7만1233명으로 집계됐다.

올해 마지막 항차로 5만5000t급 호화 크루즈선 '세븐시즈 익스플로러'가 지난 15일 인천항에 기항했다. 이 크루즈선은 일본 도쿄에서 출발해 태국 방콕으로 향하는 20일간의 일정 중 인천항을 찾았다. 해당 선박에는 승객 715명이 탑승했으며, 이들은 인천·서울 등 수도권을 관광한 뒤 출항했다.

인천항 크루즈 터미널에 5만5000t급 호화 크루즈선 '세븐시즈 익스플로러호'가 정박해 있다. 2025.11.15 인천항만공사

AD

내년 크루즈 첫 항차는 2월부터 운영할 계획이다.





AD

김상기 인천항만공사 운영부사장은 "올해 인천항은 코로나19로 중단됐던 해양관광이 재개된 이후 가장 많은 크루즈 항차 수와 여객 수를 기록했다"며 "내년에도 적극적인 마케팅을 통해 인천국제공항과 가까운 인천항이 플라이크루즈(Fly&Cruise) 허브로 도약하도록 노력하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>