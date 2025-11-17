부안군 'ISO 14001·45001' 인증 취득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'ESG 행정도시' 실현 속도

전북 부안군이 기존의 부패방지경영시스템 ISO 37001에 환경경영시스템 ISO 14001과 안전보건경영시스템 ISO 45001 인증을 취득해 전국 지방정부 가운데 최초로 ESG 각 분야의 국제표준을 모두 갖췄고, 이에 기반해 'ESG 행정도시' 실현에 속도를 내고 있다.

부안군이 기존의 부패방지경영시스템 ISO 37001에 환경경영시스템 ISO 14001과 안전보건경영시스템 ISO 45001 인증을 취득했다. 부안군 제공

17일 군에 따르면 이번에 군이 취득한 환경경영시스템(ISO 14001)은 조직의 환경영향을 체계적으로 관리하고 지속가능한 운영을 실현하는 국제표준이며, ISO 45001은 조직 구성원의 안전과 보건을 확보하기 위한 글로벌 규격이다.

군은 두 인증 취득을 위해 조직 내 위험요소 관리, 환경영향 저감 절차 정비, 안전보건 교육 강화, 관리 감독 체계 고도화 등 광범위한 행정 시스템을 개선해왔다.

또 기존 ISO 37001 인증과 ISO 14001·45001 인증을 기반으로, 내년 1월 전국 지방정부 중 최초로 'ESG 경영인증시스템'을 취득할 예정이다.

'ESG 경영인증시스템'은 환경(E)·사회(S)·지배구조(G) 전반의 책임있는 운영 수준을 종합적으로 평가·인증하는 제도로 한국인정지원센터(KAB) 제정, 중소벤처기업인증원을 통해 인증받는다.





권익현 부안 군수는 "이번 인증 획득은 단발적 목표가 아니라 지속가능한 행정 운영을 위한 것이다"며 "군정 전반에 지속가능한 부패방지·환경·안전보건 경영을 확립하고, ESG 행정 실현을 위한 기반을 강화, 내년 지방정부 최초로 ESG 경영시스템을 취득해 부안을 사람이 행복한 ESG 행정도시로 만들겠다"고 전했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

