인천서 올해 '112신고' 162건 포상…보이스피싱 등 적극 신고

인천경찰청은 올해 1월부터 '112 신고자 포상제'를 시행한 결과 총 162건의 포상 사례가 나왔다고 17일 밝혔다.

이 포상 제도는 112 신고를 통해 범죄 피해를 예방하거나, 각종 사건·사고 등 위급한 상황에서 다른 사람의 생명·신체·재산 보호에 기여한 공이 큰 시민에게 포상금을 지급한다.

지난해 7월부터 시행한 '112 신고의 운영 및 처리에 관한 법률'에 따라 마련됐다. 인천경찰청뿐만 아니라 전국에 있는 모든 시도 경찰청이 시행하며, 포상금(최대 100만원) 지급 여부는 각 경찰서의 보상금심사위원회가 심의해 결정한다.

인천경찰청 연합뉴스

인천경찰청은 제도 시행에 따라 올해 3800여만원의 관련 예산을 확보했고, 162건의 포상 집행에 따라 모두 사용한 상태다.

대표적인 사례로 900만원대 보이스피싱 범죄를 신고한 시민에게 포상금 30만원을 지급했다. 또 심야에 '차량털이' 절도범을 신고해 검거를 도운 시민은 20만원의 포상금을 받았다.

인천경찰청은 내년에도 포상제를 계속 운용할 예정이며, 제도 실효성을 높이는 운영·심사 방안도 검토할 계획이다.





한창훈 인천경찰청장은 "시민들의 적극적인 신고가 범죄 예방과 신속 대응에 큰 힘이 되고 있다"며 "현장 중심의 대응과 예방 활동을 강화해 안전한 인천을 만들겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

