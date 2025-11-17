넥슨, 스타필드 수원서 '마비노기 모바일' 첫 팝업 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 1월 1일까지 운영…조형물·포토존 마련

넥슨은 자회사 데드캣이 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '마비노기 모바일'의 첫 번째 팝업을 스타필드 수원에서 운영한다고 17일 밝혔다.

'마비노기 모바일' 스타필드 수원 팝업 현장 모습. 넥슨 제공

내년 1월 1일까지 운영되는 이번 팝업에는 대형 크리스마스 트리와 함께 '눈 내린 던바튼' 콘셉트의 다양한 조형물, 포토존 등이 마련됐다.

대형 트리는 게임 속 NPC인 몰리, 로나, 판의 모형이 설치된 메인 포토존으로 꾸며졌다. 던바튼의 분수대를 형상화한 조형물, 나오와 함께하는 포토존 등 크리스마스 기념 특별 프레임으로 세 컷 사진도 찍을 수 있다. 팝업 기간 중 이용자가 접수한 사연을 현장 전광판에 띄우는 이벤트도 진행된다. 다음 달 17일 열리는 '던바튼 크리스마스 마켓'에서는 '마비노기 모바일'의 첫 공식 굿즈를 만날 수 있다.





넥슨은 이번 팝업을 기념해 현장 인증 이벤트, 사회관계망서비스(SNS) 업로드 이벤트 등을 실시한다. 자세한 내용은 '마비노기 모바일' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





