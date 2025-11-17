넥슨, 스타필드 수원서 '마비노기 모바일' 첫 팝업 운영

내년 1월 1일까지 운영…조형물·포토존 마련
넥슨은 자회사 데드캣이 개발한 다중접속역할수행게임(MMORPG) '마비노기 모바일'의 첫 번째 팝업을 스타필드 수원에서 운영한다고 17일 밝혔다.
내년 1월 1일까지 운영되는 이번 팝업에는 대형 크리스마스 트리와 함께 '눈 내린 던바튼' 콘셉트의 다양한 조형물, 포토존 등이 마련됐다.
대형 트리는 게임 속 NPC인 몰리, 로나, 판의 모형이 설치된 메인 포토존으로 꾸며졌다. 던바튼의 분수대를 형상화한 조형물, 나오와 함께하는 포토존 등 크리스마스 기념 특별 프레임으로 세 컷 사진도 찍을 수 있다. 팝업 기간 중 이용자가 접수한 사연을 현장 전광판에 띄우는 이벤트도 진행된다. 다음 달 17일 열리는 '던바튼 크리스마스 마켓'에서는 '마비노기 모바일'의 첫 공식 굿즈를 만날 수 있다.
넥슨은 이번 팝업을 기념해 현장 인증 이벤트, 사회관계망서비스(SNS) 업로드 이벤트 등을 실시한다. 자세한 내용은 '마비노기 모바일' 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
