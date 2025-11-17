양주시·양주시립예술단, 임금협약 체결…'전 단원 기본급 소폭 인상' 합의

경기 양주시가 17일 민주노총 산하 양주시립예술단지회와 '양주시립예술단 2025년 임금협약'을 체결했다.
양주시립예술단은 양주시립합창단과 양주시립교향악단으로 구성되어 있으며, 지난 7월 23일 임금협상 상견례와 1차 임금교섭을 시작으로 다섯 차례의 실무교섭과 조정회의를 거쳐 전 단원의 기본급을 소폭 인상하는 데 합의했다. 이번 협약은 2026년 1월부터 적용된다.
협약 체결식에는 김도웅 양주시 경제문화체육국장, 김병주 민주노총 경기문화예술지부 지부장, 이은경 양주시립예술단지회 지회장 등이 참석했다.
현재 양주시립예술단은 총 58명 중 민주노총 41명, 전국연합 12명으로 91%가 노동조합에 가입해 있으며, 단원들의 처우 개선을 위해 꾸준히 활동하고 있다.
시 관계자는 "이번 협상은 모든 조합원에게 완벽히 만족스럽지 않을 수는 있지만, 양주시민을 위한 결단과 사명감으로 노사가 뜻을 모았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 예술단의 근무여건 개선과 지원에 최선을 다하겠다"고 전했다.
양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
