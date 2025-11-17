안산시화쓰레기매립지, 경기지방정원 조성…989억원 투입 2027년 완공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 옛 안산시화쓰레기매립지를 기반으로 조성하는 경기지방정원 이름을 '새로숲'으로 정하고 17일 공사에 들어갔다.

새로숲은 '새로운 숲', '다시 태어나는 자연'이라는 뜻을 담고 있다. 단순한 공간의 명칭을 넘어 경기도가 기후위기에 대응하고 도민과 함께 회복과 공존을 실천하겠다는 의지를 담았다. 과거 쓰레기와 오염의 공간이었던 안산시화 매립지를 생태문화의 거점으로 전환한다는 메시지도 담고 있다.

해당 부지는 1987년부터 1992년까지 8개 시군의 생활 쓰레기를 매립하던 장소다. 1994년 매립 종료 후 2016년 사후관리까지 마무리되며 폐쇄됐다. 한때 접근조차 어려운 폐기물의 상징이었지만 정원문화와 생태 회복의 대표 공간으로 새롭게 거듭나게 됐다.

경기도는 총 989억원의 사업비를 들여 45만㎡ 부지에 경기지방정원을 조성한다.

2021년부터 행정절차와 설계를 마쳤으며 1단계 개방은 내년 4월이다. 정원 18만㎡와 안산갈대습지 40만㎡를 연계해 일반에게 공개한다. 나머지 구역의 정원시설 및 센터 건축은 2027년까지 진행된다.

주요 시설은 정원지원센터, 방문자센터를 포함해 맞이정원, 감상정원, 휴식정원, 기후정원, 참여정원 등이다. 이들 공간은 단순한 정원시설이 아니라 교육·체험·휴식이 가능한 복합정원 형태다.

새로숲은 도시 정원의 새로운 모델을 제시해 '보는 정원'에서 '참여하고 경험하는 정원'으로 개념을 확장한다. 지역 농장과 정원 전문가, 시민 정원사 등 다양한 주체들이 조성 과정에 참여해 누구나 일하고 배우며 쉴 수 있는 정원 플랫폼을 구현하는 데 초점을 맞춘다.

안산 새로숲 조감도

경기도는 정원 조성과 함께 안산갈대습지, 화성비봉습지 등 인근 생태자원과 연계해 '정원-습지-수변'을 연결하는 복합 생태 벨트를 구축한다.

경기도는 새로숲을 정원을 중심으로 한 교육프로그램, 생태 투어, 정원산업 박람회 등과 연계하는 작업도 병행한다.

고영인 경기도 경제부지사는 "'새로숲'은 과거 쓰레기 매립지라는 오명을 벗고, 경기도가 선택한 녹색 약속의 상징"이라며 "기후위기 시대에 나와 지구를 치유하는 정원으로, 도민 모두가 자부심을 느낄 수 있는 공간으로 만들겠다"고 말했다.





한편 이날 착공식 행사 시 발생하는 이산화탄소량(3t) 만큼 '산림탄소센터'에서 산림 탄소흡수량을 구입해 탄소제로(중립)를 실현한 행사로 인증받아 그 의미를 더했다. 탄소 3t은 축구장 1개 크기의 중부지방 소나무(10년생) 산림이 1년간 흡수하는 양과 같다.





