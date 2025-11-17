교촌에프앤비, 치킨 업계 최초 ISO 인증 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정보보호관리체계 국제 기준 부합 인증

교촌에프앤비는 치킨프랜차이즈 업계 최초로 정보보호시스템 인증기관인 BSI(영국왕립표준협회) 코리아로부터 국제표준 정보보호 관리체계 'ISO/IEC 27001:2022' 인증을 획득했다고 17일 밝혔다.

ISO/IEC 27001은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 가장 권위 있는 국제 정보보호 표준 인증이다. 교촌은 정보자산을 체계적이고 지속적으로 보호하기 위한 관리체계를 갖춘 자격을 인정받아 BSI 코리아로부터 인증을 받았다.

신현민 교촌에프앤비 정보보호센터장(왼쪽)과 임성환 BSI 코리아 대표가 ISO27001 인증서 수여식에서 기념 촬영을 하고 있다. 교촌에프앤비

이번 인증 획득은 정보보호, 개인정보보호, IT 인프라 운영 등 교촌에프앤비의 모든 정보보호경영체계가 국제 기준에 부합되는 수준임을 공식적으로 인정 받았다는 데 의미가 있다.

교촌은 이번 국제 인증을 기반으로 국내 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증 추진, ISO27001 유지·갱신 체계 강화, 보안 프로세스 고도화 등을 통해 정보보호관리체계의 지속적 개선 활동을 이어갈 계획이다.





교촌에프앤비 관계자는 "이번 인증은 당사의 정보자산을 안전하게 관리하고, 고객과 시장으로부터 신뢰를 더욱 강화하기 위한 중요한 이정표"라며 "앞으로도 회사의 정보 자산 특히 고객 데이터를 안전하게 보호하는 보안 경영을 통해 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

