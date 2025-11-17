김동연 "국민의힘은 경제 재 뿌리기 정당이냐?"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김동연 경기도지사가 국민의힘을 향해 "경제 재 뿌리지 말라"고 충고했다.

김동연 지사는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "국민의힘은 경제 재 뿌리기 정당입니까"라며 "한미 관세·안보 팩트시트를 '백지시트'로 폄훼하는 것은 국익을 해치는 선동일 뿐"이라고 개탄했다.

이어 "찬물을 끼얹는 데에도 정도가 있다"며 "이번 팩트시트로 우리 경제의 가장 큰 적인 불확실성이 확실히 제거됐다"고 평가했다.

김동연 경기도지사가 17일 자신의 SNS에 올린 글

특히 "관세 협상을 잘 마무리한 이재명 정부 덕분에 우리 기업들도 대규모 투자 계획을 세울 수 있게 됐다"며 "어제는 대통령과 대기업 총수들이 만나 5년간 1300조원에 달하는 국내 투자 계획을 논의했는데, 정말 반가운 소식"이라고 말했다.





나아가 "멈췄던 우리 경제가 힘차게 다시 뛰고 있다"며 "국민의힘은 함께 뛰어주지는 못할망정 발목 잡지 말길 바란다"고 덧붙였다.





