경남은행, '2025년 외국인 월드컵 대회' 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김해 개최 외국인 월드컵 대회

후원 및 부스 운영

외국인 전용 모바일뱅킹 등 소개

BNK경남은행이 '2025년 외국인 월드컵 대회'를 후원하고 행사에 참여한 외국인들에게 금융 편의를 제공했다고 17일 밝혔다.

지난 15일부터 16일까지 양일간 김해운동장, 김해시민체육공원 축구장, 안동체육공원 축구장에서 열린 2025년 외국인 월드컵 대회에는 중국과 베트남 등 7개국 10팀 200여명과 지역민들이 참가했다.

이번 대회 후원 기관인 경남은행은 김해시민체육공원 축구장 내에 금융 편의 제공 부스를 설치하고 연내 출시 예정인 '외국인 전용 모바일뱅킹 서비스'를 소개했다. 외국인들에게 경남 거제 및 울산지역에서 격주 일요일 운영 중인 '외국인전용센터'에 대해 안내하고 금융상품 정보를 제공했다.

경남은행 외국인 직원이 행사 참여자들을 대상으로 안내를 하고 있다. 경남은행

AD

12월 말에 출시할 외국인 전용 모바일뱅킹 서비스는 언어 장벽을 해소하고 금융 접근성을 높일 수 있도록 영어, 중국, 베트남, 우즈벡 등 10개 언어를 지원한다. 영업점 방문 없이 모바일뱅킹 가입과 입출금통장 개설 및 신용대출 상품 등도 손쉽게 이용할 수 있다는 게 경남은행의 설명이다.





AD

홍응일 경남은행 개인고객그룹 상무는 "외국인과 지역민들이 월드컵 대회를 통해 즐거운 시간을 보냈기를 바란다"며 "앞으로도 BNK경남은행은 외국인들이 지역 사회의 일원으로서 잘 적응하고 금융서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 노력을 기울이겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>