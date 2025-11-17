경남은행, '2025년 외국인 월드컵 대회' 후원

김해 개최 외국인 월드컵 대회
후원 및 부스 운영
외국인 전용 모바일뱅킹 등 소개
BNK경남은행이 '2025년 외국인 월드컵 대회'를 후원하고 행사에 참여한 외국인들에게 금융 편의를 제공했다고 17일 밝혔다.
지난 15일부터 16일까지 양일간 김해운동장, 김해시민체육공원 축구장, 안동체육공원 축구장에서 열린 2025년 외국인 월드컵 대회에는 중국과 베트남 등 7개국 10팀 200여명과 지역민들이 참가했다.
이번 대회 후원 기관인 경남은행은 김해시민체육공원 축구장 내에 금융 편의 제공 부스를 설치하고 연내 출시 예정인 '외국인 전용 모바일뱅킹 서비스'를 소개했다. 외국인들에게 경남 거제 및 울산지역에서 격주 일요일 운영 중인 '외국인전용센터'에 대해 안내하고 금융상품 정보를 제공했다.
12월 말에 출시할 외국인 전용 모바일뱅킹 서비스는 언어 장벽을 해소하고 금융 접근성을 높일 수 있도록 영어, 중국, 베트남, 우즈벡 등 10개 언어를 지원한다. 영업점 방문 없이 모바일뱅킹 가입과 입출금통장 개설 및 신용대출 상품 등도 손쉽게 이용할 수 있다는 게 경남은행의 설명이다.
지금 뜨는 뉴스
홍응일 경남은행 개인고객그룹 상무는 "외국인과 지역민들이 월드컵 대회를 통해 즐거운 시간을 보냈기를 바란다"며 "앞으로도 BNK경남은행은 외국인들이 지역 사회의 일원으로서 잘 적응하고 금융서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 다양한 노력을 기울이겠다"고 말했다.
오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>