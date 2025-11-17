"이상화 레이스 수백번 봤다"…같은 날, 같은 곳서 12년만에 새 기록

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남자부 종목 포함해도 가장 오랜 기간 존속

기록 깬 펨케 콕 "이상화 레이스 수백번 봐"

네덜란드 스피드스케이팅 선수 펨케 콕이 '빙속 여제' 이상화(은퇴)의 여자 500m 세계 신기록을 12년 만에 깼다. 기록을 깬 뒤 콕은 "그(이상화)의 레이스를 수백 번은 봤다"며 존경심을 드러냈다. 18일 연합뉴스는 펨케 콕이 미국 유타주 솔트레이크시티 유타 올림픽 오벌에서 열린 2025-2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드 스케이팅 월드컵 1차 대회 여자 500ｍ 2차 레이스에서 36초 09의 기록으로 결승선을 통과했다고 보도했다.

네덜란드 스피드스케이팅 선수 펨케 콕. AP연합뉴스

콕이 이날 세운 기록은 지난 2013년 11월 17일 유타 올림픽 오벌에서 열린 2013~14 ISU 월드컵 2차 대회 당시 이상화가 기록한 36초36을 0.27초 앞당긴 기록이다. 이상화의 기록은 여자 500m 부문 신기록이었는데, 콕이 정확히 12년 만에 새 역사를 썼다. 이상화의 여자 500ｍ 36초36 기록은 스피드 스케이팅 올림픽 정식 종목 세계 기록 중 가장 오랜 기간 존속했다. 그동안 세계 빙속은 주법과 훈련법, 기술, 장비의 진보를 이뤄내며 수많은 세계 기록을 생산해냈으나 이상화의 기록만큼은 오랜 세월 깨지지 않았다.

빙속 올림픽 종목은 남녀 500ｍ, 1000ｍ, 1500ｍ, 5000ｍ, 팀 추월, 매스스타트, 여자 3000ｍ, 남자 10000ｍ 14개로 이중 남녀 매스스타트는 포인트로 순위를 결정한다. 이중 여자 1000ｍ(1분 11초 61·2019년 3월 미국 브리트니 보), 1500ｍ(1분 49초 83·2019년 3월 일본 다카기 미호), 3000ｍ(3분 52초 02·2019년 3월 체코 마르니타 사블리코바), 5000ｍ(6분 39초 02·2020년 2월 러시아 나탈리야 보로니나), 팀 추월(2분 50초 76·2020년 2월 일본) 세계 기록은 모두 2019년 이후에 나왔다. 남자부 종목을 포함해도 가장 오래됐다. 남자 올림픽 종목 중 가장 오래된 세계기록은 2017년 12월 캐나다의 테트 얀 블루먼이 세운 남자 5000ｍ 기록(6분 1초 86)이다.

이날 네덜란드 매체 NRC과의 인터뷰에서 콕은 "그(이상화)의 레이스를 정말 수백 번은 봤다"며 "항상 생각했다. '어떻게 저렇게 빠르게 탈

수 있지'라고 말이다"라고 떠올렸다. 이어 "나는 늘 이상화의 기록에 근접만 해도 꿈이라고 생각했다. 그런데 이제 내가 세계에서 가장 빠르다. 내 꿈이 이뤄졌다"고 웃었다. 같은 날 ISU 공식 사회관계망서비스(SNS)는 콕을 두고 "500m의 여왕"이라고 치켜세우며 신기록 달성을 축하했다.





스피드스케이팅 국가대표 이상화. 강진형 기자aymsdream@

앞서 이상화는 2013년에만 500m 부문서 4차례나 세계 기록을 작성한 바 있다. 당시 1월 36초 80으로 종전 중국 위징(36초 94)의 벽을 넘었다. 이어 11월에만 36초 74, 36초 57, 36초 36이라는 기록을 차례로 세웠다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

