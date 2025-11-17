강원도보건환경연구원, 새 실험연구동 개소…보건안전체계 '업그레이드'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원 보건환경연구원, 189억 투자 실험연구동 신축

법정감염병 진단능력 평가 전국 1위 달성

강원특별자치도(도지사 김진태)는 17일 강원특별자치도보건환경연구원 신축 실험연구동 개소식을 개최, 도민 보건안전체계가 한층 더 강화되었음을 밝혔다.

이날 개소식에는 김진태 도지사, 김시성 도의장, 엄윤순 농림수산위원장, 양숙희 안전건설부위원장, 박주성 서울특별시보건환경연구원장 등을 비롯한 시도 보건환경연구원장 및 시군 보건소장, 식품의약품청과 질병관리청 주요 인사 등을 포함해 100여 명이 참석했다.

보건환경연구원은 2002년 현 청사로 이전한 이후 국가 검사업무와 감시사업의 확대에 따라 연구와 조사 업무가 늘어나고 그에 따라 장비와 인력이 꾸준히 증가해왔다.

2002년 당시에는 1개의 부서 35개 업무에서 현재는 4개 부서 101개 업무로 확대되었으며, 연구원에서 일하는 인원도 62명에서 121명으로 두 배 가까이 증가했다.

장비 또한 2002년에는 57대에 불과했으나 2023년 기준 장비가 536대로 약 9배가량 증가했으며 이처럼 인력과 장비의 확장으로 공간 부족의 문제가 대두되며 실험연구동의 신축 필요성이 제기되어 왔다.

이에 도는 타당성 조사, 중앙투자심사 등의 본격적인 절차를 이행한 후 2023년 9월 착공해 올해 완공에 이르게 되었다.

신축 실험연구동은 총 4820㎡ 부지에, 지하 1층, 지상 4층, 연면적 4283㎡ 규모의 건물로 총 189억원이 투자됐으며, 이번 준공으로 지역거점 진단센터의 진단 인프라가 강화되며, 질병관리청이 주관하는 「법정감염병 진단능력」평가에서 전국 보건환경연구원 중 1위를 기록하는 성과를 거두었다.





김진태 강원특별자치도지사는 "6년여의 세월이 걸려 보건환경연구원 실험연구동이 완공되었다"며, "2024 강원동계청소년올림픽에서 노로바이러스 초동대응, 동해안 수산물 방사능 매일 검사 등 중요한 순간에 해결사처럼 나타나는 존재"라고 격려했다. 이어, "앞으로도 도민 보건안전을 위해 최선을 다해주시기를 바란다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

