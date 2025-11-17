효성중공업 ‘해링턴 플레이스 풍무’, 비규제 지역 청약 열기 속 관심

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

부동산 시장에서 분양가상한제를 둘러싼 논란이 다시 커지고 있다. 실수요자 보호와 시장 안정을 위해 도입된 제도지만, 건설 원가 상승과 인건비 인상 등 급변하는 시장 상황을 충분히 반영하지 못하면서 여러 부작용이 나타나고 있다. 일부 정비사업 구역에서는 수익성 악화로 시공사 입찰이 무산되거나 사업이 지연되는 사례가 늘고 있으며, 이는 주택 품질 저하와 소비자 불만으로 이어지고 있다.

사업성이 떨어지자 시공사들은 부족한 수익을 보완하기 위해 다양한 방법을 모색하고 있다. 발코니 확장비나 유상 옵션 비용을 높이는 방식이 늘고 있으며, 분양가를 맞추기 위해 마감재나 자재 수준을 낮추는 사례도 적지 않다. 이로 인해 소비자들은 분양가는 높고 주택 품질은 낮다고 느끼며, 전반적인 만족도가 떨어지고 있다.

결과적으로 분양가상한제가 의도한 내 집 마련 부담 완화 효과는 줄고, 소비자 입장에서는 오히려 부담이 커지는 역설적인 상황이 발생하고 있다. 이뿐만 아니라 시세 대비 낮은 분양가로 인한 '로또 청약' 과열 현상도 제도의 또 다른 부작용으로 지적되고 있는 상황이다.

이처럼 분양가상한제의 여러 문제들이 대두되고 있는 가운데, 특히 단지에서 드러나는 상품성의 한계가 부각되면서 설계 완성도와 상품성을 탄탄하게 갖춘 단지가 실수요자들의 주목을 받고 있다.

대표적으로 김포 풍무동 일대에서 성황리 분양 중인 '해링턴 플레이스 풍무'가 있다. 풍무역세권 내 분양가상한제 적용 단지들과 달리, 이 단지는 설계와 상품 완성도가 한층 업그레이드되어 실수요자들의 관심을 모으고 있다.

실제로 효성중공업㈜ '해링턴 플레이스 풍무'는 낮은 건폐율로 탁 트인 개방감을 제공하며, 쾌적한 주거 환경을 갖춘 것이 특징이다. 국내외 디자인 어워드 수상 경력을 가진 삼성물산 리조트 부문 GSS팀이 참여해 블록별로 테마를 달리한 특화 조경을 선보인다. 조형 폰드와 티하우스가 있는 '해링턴 라운지', 대형 수공간과 팽나무 숲이 어우러진 '해링턴 가든', 벚나무와 조형 소나무로 구성된 '해링턴 코티지' 등 다양한 녹지와 산책로가 입주민의 삶의 질을 높인다.

단지 내 커뮤니티 시설은 선큰 구조 설계를 적용해 채광과 개방감을 극대화했으며, 피트니스센터, GX룸, 작은도서관, 키즈그라운드, 북카페 등 다양한 시설을 통해 운동, 여가, 학습을 모두 아우른다. 어린이집과 경로당 등 가족 단위 맞춤형 공간도 마련돼 세대 간 교류가 가능하며, 입주민 친화형 주거 공간으로 설계됐다.

외관은 세련된 도시적 디자인으로 단지를 상징하는 랜드마크로 자리하며, 실내는 광폭 강마루, 세라믹 아트월, 감성 간접조명 등 고급 마감재를 적용해 주거 품질을 높였다. 전용 59~84㎡의 중소형 위주 구성으로 실수요자 선호도가 높고, 팬트리·드레스룸·알파룸 등 특화 평면을 도입해 공간 활용도를 극대화했다. 젊은 세대부터 중장년층까지 다양한 라이프스타일에 대응할 수 있는 설계를 갖춰 한층 세련된 주거 경험을 제공한다.

또한 김포골드라인 풍무역에서 약 800m 거리에 위치하며, 향후 서울지하철 5호선 연장 시 환승이 가능해 더블역세권으로 도약할 전망이다. 이마트 트레이더스 김포점과 홈플러스 풍무점 등 대형 유통시설과 풍무 중심상권이 인접해 있고, 김포시청, 풍무도서관, 국민체육센터 등 각종 공공시설도 가까워 입주 즉시 생활이 가능한 완성형 입지를 갖췄다.

입지적·상품적 장점을 갖춘 단지는 타입별 특별혜택과 계약금 부담 완화로 실수요자의 관심을 더한다. 계약금 5% 중 1차 계약금을 500만 원으로 설정해 초기 자금 부담을 낮췄으며, 6개월 뒤 전매가 가능해 실거주와 투자 측면 모두에서 유리하다.

분양 관계자는 "해링턴 플레이스 풍무는 설계, 조경, 커뮤니티, 마감재 등 전반적인 완성도가 높아 실수요자 관심이 집중되고 있다. 탁 트인 개방감과 세대별 특화 평면으로 입주 만족도를 높였다"면서 "완성된 생활 인프라와 풍무동 중심 입지, 낮은 초기 계약금과 전매 가능 조건 등 실수요자 맞춤 혜택을 갖춰 상품성과 입지를 동시에 갖춘 선택지가 될 것"이라고 말했다.





AD

효성중공업 '해링턴 플레이스 풍무'는 김포 풍무 양도지구 도시개발사업 1~3블록에 들어서며, 총 18개 동 1,769가구 규모로 조성된다. 견본주택은 경기도 김포시 풍무동 일원에 마련되어 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>