국립전파연구원·TTA, 고주파수 전자파 내성시험 국제회의 개최

14개국 전문가 서울 집결…6G 대비 시험 주파수·대역폭 확장 논의

과학기술정보통신부 국립전파연구원과 한국정보통신기술협회는 18~21일 서울 베스트웨스턴 프리미어 강남에서 국제전기기술위원회(IEC) 산하 SC77B WG10(고주파수 전자파 내성시험 국제표준화 작업반) 국제회의를 공동 개최한다고 17일 밝혔다. 이번 회의에는 한국, 캐나다, 미국, 독일, 프랑스 등 14개국 전문가 30여명이 참석하며, 애플·지멘스 등 글로벌 기업도 참여한다.

전자파 내성시험은 외부 전자파 간섭에도 장비가 오작동 없이 안정적으로 작동하는지를 평가하는 절차로, 스마트폰, 자율주행차, 항공·철도 제어장치 등 일상과 산업 안전과 직결되는 핵심 기준으로 꼽힌다. 최근 5G·6G 시대를 맞아 광대역 고주파수 사용이 확대되면서 고주파수 환경에서의 전자파 간섭 문제에 대한 국제적 관심도 커지고 있다.

우리나라는 2019년 광대역 신호에 대한 방사내성 시험방법을 IEC 국제표준으로 최초 제안해 개발을 주도했고, 해당 표준은 지난해 11월 최종 국제표준(IEC 61000-4-41)으로 발간됐다. 이를 국내에 도입하기 위한 전자파적합성 기준·국가표준 제·개정도 추진 중이다.

이번 국제표준은 6GHz 이하 주파수 환경에서 100MHz 이하 대역폭 신호에 따른 장비의 전자파 안정성을 평가하는 시험방법으로, 현재 사용 중인 5G 전파의 영향을 검증하는 데 활용된다. 그러나 향후 6G와 산업 환경 변화를 고려할 때 표준 개정 필요성이 제기돼 왔다.

이번 회의에서는 시험 주파수 상한을 기존 6GHz 이하에서 6GHz 이상으로 확대하고, 시험 신호 대역폭도 100MHz 이상으로 확장하는 개정 논의를 진행한다. 6G 등 차세대 통신·산업 장비에도 적용 가능한 전자파 내성시험 기준을 선제적으로 마련한다는 취지다. 국제표준 채택이 이뤄질 경우, 국내 시험·인증 기술의 국제 신뢰도 제고와 함께 우리 기업의 제품 수출 경쟁력 강화가 기대된다는 설명이다.





정창림 국립전파연구원장은 "고주파수 전자파 환경 대응 표준은 첨단 산업 경쟁력과 직결되는 핵심 요소"라며 "이번 회의가 우리나라가 전자파 안전·신뢰성 국제 기준을 주도하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "산·학·연이 축적한 연구·기술 역량을 바탕으로 대한민국이 전자파 표준 선도국으로 자리매김하도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

