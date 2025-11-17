전북도, 18일부터 '청소년 유해환경' 집중 단속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수능 후·연말 맞아 청소년 외부활동 증가

청소년 보호 캠페인도 전개

전북도가 18일부터 3주간 청소년 유해환경 노출을 사전에 차단하기 위한 집중 단속을 실시한다.

17일 도에 따르면 이번 단속은 수능 종료와 연말을 맞아 청소년들의 외부활동이 늘어남에 따라, 청소년의 범죄·비행 노출을 예방하고 안전한 지역 사회를 조성하기 위한 조치다.

전북도가 청소년 유해환경 노출을 사전에 차단하기 위한 집중 단속을 실시한다. 전북도 제공

도 특별사법경찰과는 오는 18일부터 3주간 도·시군 및 생활안전 지킴이 등이 참여하는 민관 합동 단속을 추진하며, 청소년 유해환경 밀집 지역을 중심으로 불법행위에 대한 집중 점검을 진행한다.

주요 단속사항은 ▲청소년 유해 약물(주류, 담배 등) 판매 및 표시 위반 ▲청소년 출입 금지 위반 ▲청소년 출입·고용 제한 미표시 ▲청소년 고용금지 위반 등이다.

관련 법령에 따르면 청소년 고용금지 업종에서 청소년을 고용한 경우 3년 이하 징역 또는 3,000만원 이하 벌금이 부과되며, 주류·담배 판매, 출입 금지 위반, 출입·고용 제한 미표시 등도 2년 이하 징역 또는 2,000만원 이하 벌금에 해당한다.

도는 이번 단속과 더불어 특별사법경찰, 자치경찰 및 생활안전 지킴이와 함께 중·고등학교 주변과 청소년 유해환경 밀집 장소에서 청소년 보호 캠페인을 집중 전개해 도민과 직접 소통하며 유해환경 차단의 중요성을 알릴 예정이다.





오택림 전북도 도민안전실장은 "청소년들이 안전하고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다"며 "업소에서도 신분증 확인 등 기본 수칙을 철저히 준수해 청소년 보호에 적극 동참해 달라"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

