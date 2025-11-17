광주시, 경기도 도로 정비평가 ‘최우수기관’ 선정…시민 안전 도로관리 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주시, 경기도 도로 정비 31개 시군 중 1위 달성

광주시는 경기도가 실시한 '2025년 경기도 도로 정비평가'에서 최우수기관으로 선정되는 영예를 안았다고 17일 밝혔다.

광주시, ‘2025년 경기도 도로 정비평가’ 최우수기관 선정(국지도 57호선 도로확장공사). 경기 광주시 제공

이번 평가는 도내 31개 시군을 대상으로 진행됐으며 최우수 1개 시군과 우수 3개 시군이 선정됐다. 광주시는 국도·지방도·시도 등 약 244㎞ 구간에 대한 도로 정비 실태에서 우수한 평가를 받았다.

시는 △동절기 제설 대책 △새봄맞이 포트홀 일제 정비 △침수 예방 배수로 정비 △국도 45호선(태전IC~고산IC) 저소음 포장 △국도 45호선(태전육교 일원) 우회전차로 증설 △국도 45호선 태전보도육교 계단 설치 △국지도 57호선(광명초교 일원) 도로 확장 △시도 5호선(관음2교~관음5교) 보도 설치 △시도 7호선(상림리~노곡리) 재포장 등 다양한 도로 환경 개선 사업을 추진해 왔다. 시의 이러한 노력은 깨끗하고 안전한 도로 환경 조성과 시민 중심의 도로관리 체계 구축으로 이어져 높은 평가를 받았다.

방세환 시장은 "이번 수상은 시민의 안전을 최우선으로 삼아 현장 중심의 도로관리를 추진한 결과"라며 "앞으로도 시민의 안전한 통행을 확보하기 위해 사전 예방 중심의 도로관리 체계를 확립해 나가겠다"고 밝혔다.





한편, 경기도 도로 정비평가는 포장, 교량, 터널, 배수시설, 비탈면, 도로표지, 안전시설, 재난 대응, 청소, 불법 정비 등 도로관리 전반을 종합적으로 심사하며 봄철과 가을철 두 차례의 평가 결과를 합산해 우수기관을 선정하고 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

