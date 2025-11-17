美 "베네수 '솔레스 카르텔' 테러조직…마두로가 이끌어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

對베네수엘라 무력 행사 임박 분석

트럼프 "마두로와 대화할 수 있어"

도널드 트럼프 미국 행정부가 16일(현지시간) 베네수엘라 기반 범죄 조직 '카르텔 데로스 솔레스(태양 카르텔)'를 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 이끄는 것으로 지목하며 외국테러조직(FTO) 지정을 예고했다.

마코 루비오 미 국무장관은 이날 발표한 성명에서 "미 국무부는 솔레스를 11월 24일부로 FTO로 지정하려 한다"고 밝혔다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령. AFP연합뉴스

AD

이어 "베네수엘라에 근거지를 둔 솔레스는 니콜라스 마두로와 베네수엘라의 군대와 정보기관, 입법부, 사법부를 부패시킨 마두로 정권의 고위직들이 이끌고 있다"고 마두로 대통령을 직접 언급했다.

루비오 장관은 "마두로와 그의 측근들은 베네수엘라의 합법 정부를 대표하지 않는다"며 "솔레스는 트렌 데 아라과와 시나로아 카르텔 등 다른 지정 FTO와 함께 우리 반구 전역의 테러 폭력과 미국과 유럽으로의 마약 밀매에 책임이 있다"고 주장했다.

이어 "미국은 우리의 국가안보 이익을 보호하고 마약 테러리스트들에 대한 자금 및 자원 지원을 차단하기 위해 모든 가능한 수단을 계속 활용할 것"이라고 덧붙였다.

미 국방부(전쟁부)는 이날 세계 최대 핵 추진 항공모함(항모) '제럴드 R. 포드 항모'를 카리브해에 배치하며 마두로 정권에 대한 군사 압박 수위를 높였다. 여기에 마두로 대통령을 솔레스 수장으로 지목하며 베네수엘라에 대한 무력 행사가 임박했다는 분석이 나온다.

앞서 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 행정부가 베네수엘라에 대한 다양한 군사적 옵션을 준비하고 있으며, 이를 정당화하기 위해 마두로 대통령을 솔레스의 중심인물로 지목할 수 있다고 보도했다.

트럼프 행정부는 중남미의 마약 및 범죄 카르텔을 비(非)국가 무장단체로 규정하면서 이들 단체와 무력 분쟁 상태라고 주장해왔다. 이는 마두로 정권을 축출하기 위한 공격을 테러 조직 전투원에 대한 공격이라 주장하면서 국제법 위반이나 외국과의 전쟁에서 의회 승인을 받지 않았다는 비판과 법적 분쟁을 회피하는 것이다.





AD

다만 트럼프 대통령은 이날 기자들과 만나 "우리는 마두로와 약간의 대화를 할 수 있다"며 "우리는 그것이 어떻게 될지 볼 것"이라고 말했다. 또 "그들은 (미국과의) 대화를 원한다"고 덧붙였다. 앞서 지난 2일 방영된 CBS 방송과의 인터뷰에서 트럼프 대통령은 마두로 대통령이 직위 유지가 얼마 남지 않은 것 같냐는 질문에 그렇다고 답하면서도 베네수엘라를 상대로 전쟁을 벌일 가능성에 대해선 "그렇지 않을 것 같다"고 선을 그은 바 있다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>