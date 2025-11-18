경희대, 키르기즈 ‘과학의 날’서 성과 공유

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국제협력 연구 성과 발표 진행

경희대학교 국제협력선도대학육성지원사업단(BK-LUPIC)은 키르기즈공화국 비슈케크 국립아카데미에서 개최된 '과학의 날(International Conference on Science and Practice)' 행사에 초청돼 발표를 진행했다고 18일 밝혔다.

경희대 연구진이 키르기즈 ‘과학의 날’ 행사에서 국제협력 활동과 성과를 발표하고 있다. 경희대학교

과학의 날은 키르기즈공화국의 국립과학아카데미와 교육과학부가 공동 주관하는 국가 학술 행사다. 주요 대학과 연구 기관, 공공부문 관계자들이 참석해 과학기술 및 교육 발전 성과를 논의하는 자리로 마련된다.

지난 11일 열린 행사에는 키르기즈공화국 국립과학아카데미 아디레토프(Adyletov) 부총재, 교육과학부 장관, 산하 연구소 관계자, 주요 대학 총장단 등이 참석했으며, 김광재 키르기즈공화국 주재 한국대사도 자리했다.

BK-LUPIC는 '선도대학 국제협력 사업을 통한 간호학의 과학적 성장(Scientific Growth in Nursing through the Project for International Cooperation of Leading University)'을 주제로 국제협력 성과를 발표했다.

발표에서는 지난 10년간 키르기즈 국립의과대학(KSMA)과 추진해 온 ▲간호교육 혁신 및 교과과정 개발 ▲공동 연구·국제저명학술지 출판 ▲국제간호포럼 6회 개최 ▲키르기즈 젊은 연구자 및 차세대 간호 인재 양성 등 주요 성과가 공유됐다.





경희대 관계자는 "BK-LUPIC 사업단은 모자보건 지원사업을 시작으로 간호교육혁신, 보건정보시스템 현대화 등으로 협력 범위를 넓혀오며 현지 보건의료·간호·과학기술 분야 발전에 기여해 왔다"고 말했다.





