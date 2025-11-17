프리드라이프, 순국선열의 날 현충원 묘역정화 봉사 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

비석 닦기·쓰레기 수거 활동 펼쳐

웅진프리드라이프는 지난 13일 서울 동작구에 위치한 국립서울현충원을 방문해 '순국선열의 날 맞이 묘역정화 봉사활동'을 진행했다고 17일 밝혔다.

올해로 5년째를 맞이한 묘역정화 봉사활동은 웅진프리드라이프 임직원들의 자발적인 ESG(환경·사회·지배구조) 실천의 일환이다.

웅진프리드라이프 임직원 20여명은 이날 현충탑 참배를 시작으로 위패 봉안당을 방문해 조국을 위해 희생한 이들의 숭고한 뜻을 되새겼다. 이어 순국선열 및 애국지사, 임시정부 요인이 안장된 독립유공자 묘역을 포함해 총 4개 묘역에 걸쳐 1502위의 비석 닦기 및 주변 쓰레기 수거 봉사활동을 진행했다.





웅진프리드라이프 관계자는 "앞으로도 고객의 삶과 사회를 더욱 따뜻하게 만드는 '토탈 라이프케어' 기업으로서 사회적 책임을 다할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

