영주시, 영주댐 전국 건강걷기대회 2000여명 몰렸네

자연경관 만끽, 시민 건강증진·관광 활성화

'2025 영주댐 전국 건강걷기대회'가 지난 15일 영주시민을 비롯해 전국 각지에서 방문한 2000여명이 참여한 가운데 진행됐다.

이 행사는 영주시체육회가 주관해 시민의 건강한 생활 습관 형성과 함께 걷기의 즐거움을 나누고 영주댐 일대의 아름다운 자연환경과 지역 관광자원을 널리 알리기 위해 마련됐다.

걷기 코스는 오전 9시 30분 동호 이주단지 삼거리에서 출발해 용미교·용두교·용마루2공원을 지나 평은역사를 반환점으로 되돌아오는 구간으로 구성됐다.

참가자들은 가족, 연인, 지인들과 담소를 나누며 영주댐의 수려한 자연을 따라 걸었고, 늦가을의 맑은 공기와 고즈넉한 수면, 주변 산자락이 어우러진 풍경을 감상하며 여유로운 시간을 보냈다.

대회에 참가한 한 참가자는 "영주댐이 이렇게 아름다운 줄 처음 알았다"며 "걷다 보니 몸과 마음이 한결 편안해지는 기분이었다. 다음에도 꼭 다시 참여하고 싶다"고 소감을 전했다. 또 다른 참가자는 "아이들과 함께 걷기 좋은 코스였고, 자연을 가까이에서 느낄 수 있어 좋은 추억이 됐다"고 말했다.

이번 걷기대회는 전국 각지의 참가자들이 영주를 찾는 계기가 되면서 지역 방문객 증가에 기여, 영주의 관광자원 홍보에도 긍정적인 효과를 가져온 것으로 평가된다.

유정근 영주시장 권한대행은 "영주댐 건강걷기대회를 통해 시민 모두가 건강과 행복을 나누는 뜻깊은 시간이 되었길 바란다"며 "앞으로도 더 많은 시민과 방문객들이 영주의 청정 자연 속에서 활력을 얻길 기대한다"고 말했다.





영주시는 유네스코 세계유산인 부석사·소수서원과 전통미를 간직한 무섬마을, K-문화를 체험할 수 있는 선비세상 등 다양한 역사문화 관광자원을 보유하고 있다.

'영주댐 전국 건강걷기대회’ 현장.

