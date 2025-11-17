iM증권, IT선진화 위한 IT인프라 고도화 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

iM증권이 변화하는 IT 환경에 대응하기 위해 IT 선진화에 나선다.

AD

iM증권은 IT 인프라 고도화 사업 추진을 위한 사업자로 코스콤을 선정했다고 17일 밝혔다.

이번 IT 인프라 고도화는 iM증권의 IT 선진화 전략의 시작으로, 최신 인프라 구축을 통한 업무 안정성 확보와 안정적인 IT 운영을 통해 효율성을 극대화한다는 방침이다.

iM증권은 인프라 분산 환경이 가능한 아키텍처 도입, 데이터·보안 체계 고도화해 24시간 글로벌 거래 환경과 디지털 플랫폼 연계 등 핵심 영역에 대응할 수 있도록 IT 인프라를 전면 재정비해 나갈 계획이다.

최근 금융투자업계는 해외주식 거래 급증, 대체거래소 출범 등 거래 시장 증가와 거래 시간 확대가 진행되고 있는 가운데 전산장애 사례가 꾸준히 증가하고 있는 상황으로 고객의 거래 안정성을 보장하기 위한 인프라의 성능 관리와 안정성 확보에 대한 중요성이 더욱 부각되고 있다.





AD

iM증권 관계자는 "IT 인프라 고도화 추진을 통한 인프라 구조 개선으로 안정적인 금융서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하게 될 것"이라며 "디지털 혁신 기술 융합을 통해 고객 대상 서비스 정상 여부를 사전에 인지할 수 있는 장애 예측 관리 시스템을 구축 등 보다 안정된 고객 서비스를 제공하게 될 것"이라고 밝혔다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>