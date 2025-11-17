KB증권, 아동양육시설 환경개선을 통한 돌봄 실천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB증권은 지난 5일, 12일 각각 경북 의성과 전북 익산에 위치한 아동양육시설 자혜원, 기독삼애원에서 국내 '무지개교실' 완공식을 진행했다고 17일 밝혔다.

지난 5일 경북 의성 아동복지시설 자혜원에서 열린 KB증권 무지개교실 완공식에서 (왼쪽부터)세이브더칠드런 장성준 동부지역본부장, KB증권 박준현 브랜드전략부장, 자혜원 박미소 원장, KB증권 정은진 동부지역본부장, 세이브더칠드런 김희권 ESG사업부문장이 기념촬영을 하고 있다.

무지개교실 사업은 국내외 아동의 교육 및 놀이 환경을 개선하는 KB증권의 대표적인 사회공헌사업으로, 미래 세대 육성이라는 KB증권의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 철학을 담아 2009년부터 지금까지 국내 25개소, 해외 15개소의 무지개교실을 완공했다.

이번 국내 무지개교실은 기후 위기 대응을 위한 아동 참여 중심의 아동양육시설 환경 개선을 위해 국제아동권리 비정부기구(NGO)인 세이브더칠드런과 함께 참여기관 공모부터 서류심사, 전문가 현장심사 등의 절차를 통해 사업을 진행했다.

특히 올해는 사업 대상 지역을 2곳으로 늘렸고 그중 한 곳은 올봄 대형 산불로 피해가 심한 경북 의성으로 선정했다. 이 곳에 위치한 자혜원은 설립된 지 70여 년이 지난 만큼 각종 시설의 노후화가 심했고 이번 사업을 통해 대대적인 실내 리모델링과 냉난방기 교체 등을 지원했다.

전북 익산에 위치한 기독삼애원도 설립된 지 40년 이상 된 곳으로 생활관 배관 및 전기 배선이 오랫동안 노출되어 있어 사고 위험이 높고, 냉난방기 또한 노후화가 심했는데 이번 사업을 통해 바닥 평탄화 작업 및 도배, 냉난방기 교체 등을 지원했다.

이번 사업은 공사 초기부터 아동 참여 워크숍을 진행해 아이들과 선생님들의 다양한 의견을 공사 설계안에 반영할 수 있었고 추가로 UN아동권리협약 특강 및 아동 교육 프로그램도 실시해 교육적인 측면까지 고려했다.





김성현, 이홍구 KB증권 대표이사는 "무지개교실 사업은 미래 세대를 위한 생활환경 조성을 목적으로 어느덧 16년째 이어오는 KB증권의 대표 사회공헌사업"이라며 "앞으로도 우리 사회의 다양한 분야에 관심을 가지고 ESG경영을 실천하는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.





