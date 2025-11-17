중국 철도 1~10월 여객 39억 5000만 명…역대 최고치 경신

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 1월부터 10월까지 중국 전역의 철도 여객 발송량이 39억 5000만 명을 기록해 지난해 같은 기간보다 6.4% 증가한 것으로 나타났다. 중국국가철도그룹은 11월 16일, 해당 수치가 역대 같은 기간 중 최고치라고 밝혔다.

특히 황금연휴 기간이 포함된 10월 1일 하루 동안에만 2313만 2000명이 철도를 이용, 단일 일자 기준 사상 최대 여객 실적을 새로 썼다.

철도 이용 수요가 꾸준히 증가하면서 각 지역 철도 당국은 열차 운행 계획을 지속해서 조정·최적화해 왔다. 철도와 관광을 연계한 노선도 적극적으로 확대해 가족 여행, 혁명 유적지를 찾는 '레드 투어', 웰니스 여행 등 다양한 테마 관광 열차와 노년층 전용 열차 등을 대폭 운행했다.

올해 1~10월에 운행된 관광 열차는 총 2049편으로, 지난해 같은 기간보다 28.1% 늘었다. 이는 서비스 소비 확대에도 기여한 것으로 평가된다.

여객 서비스 개선도 이어지고 있다. 학생·어린이·장애 군인은 고속열차 우대 요금에서 추가 할인을 받을 수 있으며, 60세 이상 노년층 상시 이용자 회원과 14~28세 청년 회원은 승차권 구매 시 일반 회원보다 각각 3배, 2배의 멤버십 포인트를 적립할 수 있다.





또한 철도 고객 서비스플랫폼 '12306'은 단체 승객을 위한 전화 예약 서비스를 새로 도입했으며, 앱·웹사이트의 1회 최대 구매 가능 매수도 기존보다 확대된 19장으로 늘어나 단체 이동의 편의성이 한층 높아졌다.

※본 기사는 CMG중국통신으로부터 제공 받아 작성된 기사입니다.





