금산군, '2026년 장애인일자리사업' 참여자 51명 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전일제, 시간제, 참여형 등...행정업무보조 등 근무



금산군청 전경(사진=금산군 제공)

AD

금산군이 미취업 장애인의 사회참여 확대 및 자립생활 활성화를 위해 오는 27일까지 2026년 장애인일자리사업 참여자를 모집한다.

대상은 장애인복지법상 등록된 18세 이상 금산군 거주 미취업 장애인으로 전일제 일반형 일자리 22명, 시간제 일반형 일자리 12명, 참여형 복지 일자리 17명 등 총 51명을 모집한다.

근무 기간은 내년 1월부터 12월까지 1년간이며 읍·면행정복지센터에서 신청하면 된다.

선정은 서류심사와 업무 수행 능력 평가를 위한 면접 과정을 거친 후 최종 선발되며, 행정복지센터, 공공기관, 사회복지시설 등에 배치돼 행정업무 보조, 환경정비, 장애인주차구역 홍보 등의 일을 하게 된다.





AD

김민선 가족정책과 담당자는 "장애인들이 일자리를 통해 지역 사회에 융화될 수 있을 것"이라며 "해당 사업에 많은 관심을 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>