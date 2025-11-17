이노비즈협회, 중국 선전 혁신 클러스터 방문…지역 거점 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기술·비즈니스 협력 확대 추진

이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)는 지난 12일부터 15일까지 중국 선전에서 '중국 혁신산업 선도기업 연수 프로그램'을 진행했다고 17일 밝혔다.

협회는 이번 연수에서 인공지능(AI), 드론, 전기차, 스마트물류 등 미래 유망산업 분야의 선도기업을 직접 방문해 벤치마킹하는 데 중점을 뒀다. 정광천 이노비즈협회 회장을 비롯해 이노비즈기업 관계자 등 총 14명이 연수에 참여했다.

이노비즈협회 광둥성·홍콩·마카오 사무소 현판식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 이노비즈협회

참여자들은 중국 최대 기술 전시회인 '중국 하이테크 페어'를 참관하고 BYD, DJI, SF EXPRESS, HUAWEI 등 선전의 대표 하이테크 기업을 방문해 기술 동향을 확인하고 협력 가능성을 타진했다.

또한 한·중 혁신포럼 세미나에서 선전시무역촉진부, 선전시중소기업협회, 전정특신 등 중국 혁신 하이테크 기업 30여곳의 관계자들과 AI, 자율주행, 드론 등 첨단 산업을 중심으로 정보를 교류하고 협력 확대 방안도 논의했다.

협회는 이번 방문 기간 중 백강홀딩스 선전사무소 내 '이노비즈협회 광둥성·홍콩·마카오 사무소'를 공식 개소했다. 이를 통해 이노비즈기업의 중국 남부 진출 거점을 마련하고, 현지 네트워크·비즈니스 지원 기반을 강화했다.

아울러 선전시 국영기업인 '선전후이통글로벌인터내셔널서비스'와 업무 협약을 체결해 선전 진출 기업에 대한 종합 지원서비스와 사무공간 제공 등 실질적 지원 체계도 구축했다.





정광천 회장은 "협회는 앞으로도 한국의 대표 혁신기업들이 세계 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 지속적인 지원과 협력을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

