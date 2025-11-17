대동, 3Q 누적 매출 1조1555억원…전년 比 4.73%↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

역성장 글로벌 농기계 시장 속 안정적 성장 달성

유럽 121% 고성장 견인

대동은 올해 3분기 누적 연결 기준 매출 1조1555억원, 영업이익 473억원을 기록하며 각각 전년 동기 대비 4.73%, 4.1% 성장했다고 17일 밝혔다.

이번 실적은 글로벌 농기계 시장의 전반적인 위축과 불안정한 환율·관세 환경 속에서도 북미·유럽을 중심으로 한 전략적이고 효율적인 성장 전략에 따른 것이라고 대동은 설명했다. 북미에서는 3분기 누적 매출 6723억원을 달성해 전년 동기 대비 18% 성장했고, 유럽은 1660억 원으로 121.11% 성장하며 이번 실적을 견인했다.

대동은 유럽에서 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 폴란드 등 5대 핵심 국가를 중심으로 시장을 세분화해 현지 특성에 맞는 맞춤형 판매 전략을 전개했다. 이를 통해 각국의 선호 마력대별 제품 중심 판매와 신규 총판 발굴을 병행하며 판매량을 끌어올렸다.

AD

유럽을 제2의 거점으로 낙점, 2026년 매출 두 자릿수 성장과 시장점유율 3%대 진입을 목표로 설정한 대동은 현지 사업 확대에 더 힘을 싣기로 했다. 올해 상반기 유럽 내 농기계 브랜드 중 유일하게 트랙터 전 모델에 대해 7년 무상 보증제를 도입한 데 이어 지난 11월 독일 하노버에서 열린 유럽 최대 농기계 전시회 '아그리테크니카'에 참가해 대동의 글로벌 브랜드인 '카이오티(KIOTI)'의 인지도와 제품 경쟁력을 강화했다. 4분기 중에는 네덜란드에 신규 물류창고를 오픈해 공급망을 확충할 예정이다. 더불어 카이오티 커넥트(KIOTI Connect) 앱 서비스를 2026년에는 유럽 전역으로 범위를 넓힐 계획이다.

북미에서는 상반기부터 이어온 신규 딜러망 확충, 작업기 라인업 강화, 지역 특화 판촉 프로그램, 단계적 가격 인상 등이 고른 성과로 이어졌다. 대동은 내년부터 북미 지역에서 농기계뿐 아니라 사업 영역을 확장해 지속 성장 기반을 마련할 계획이다. 소형 굴착기를 도입해 소형건설장비 시장 경쟁력을 강화하고, 서비스·부품·작업기 사업을 확대해 매출 구조 다변화와 안정적인 수익성 확보를 추진한다.

신시장 공략도 이어진다. 올해 사업을 본격화한 튀르키예, 우크라이나와 같은 유럽 신흥 시장을 비롯해 인도네시아·말레이시아 등 동남아시아 지역의 사업을 확장하며 글로벌 시장 다변화에 속도를 낼 방침이다. 이는 북미 중심의 매출 구조를 보완하고 글로벌 관세 및 수급 불안 등 외부 변수에 대한 대응력을 강화하기 위한 조치다.

국내 시장에서는 미래농업 사업 확장을 중심으로 AI·자율주행·정밀농업 등 차세대 비즈니스 모델 구축에 박차를 가한다. 내년 3월에는 자율작업 4단계 및 무인 자율작업이 가능한 AI 트랙터를, 상반기에는 자율주행 운반로봇 기반 제초로봇 양산을 목표로 최종 개발 및 검증에 속도를 내고 있다. 또한 논·밭작물 등 주요 작물 맞춤형 상품, 위성 활용 모니터링 서비스 등 정밀농업 솔루션 상품도 확대해 나갈 방침이다.





AD

원유현 대동 대표는 "대동은 단기적인 실적에 그치지 않고, 기술 혁신과 시장 다변화를 통해 글로벌 농업의 새로운 패러다임을 주도하기 위해 노력하고 있다"며 "AI·전동화·정밀농업 등의 하이테크로 제품 경쟁력을 강화하고, 국내외 시장에서 지속 가능한 성장 구조를 확립해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>