한솔홈데코, SB스톤 스퀘어800에 디지털 프린팅 적용

베일그레이·베일라이트 등 5개 패턴 추가

한솔그룹 계열사 한솔홈데코가 대표제품인 'SB스톤 스퀘어800'에 디지털 프린팅 기술을 적용해 재출시했다고 17일 밝혔다.

한솔홈데코의 SB스톤 스퀘어800 베일그레이 패턴. 한솔홈데코

SB스톤 스퀘어800은 800x800㎜의 대형 규격으로, 천연 석재의 고급스러운 질감을 표현한 마루 제품이다. 이번 리뉴얼을 통해 제품 표면에 고해상도 디지털 프린팅 기술을 적용해 보다 사실적이고 정교한 패턴을 구현했다.

디지털 프린팅은 액체 잉크를 직접 분사해 무늬를 형상화하는 방식으로, 기존 인쇄 실린더를 활용한 그라비아 프린팅 대비 해상도가 높아 천연 석재의 결, 깊이감, 질감을 세밀하게 표현할 수 있다. 또 실린더 인쇄방식에서 흔히 발생하는 패턴 반복을 최소화해 거실과 같은 넓은 공간에서도 자연스럽고 고급스러운 인테리어 연출이 가능하다.

이번 리뉴얼을 통해 SB스톤 스퀘어800은 ▲베일그레이 ▲베일라이트 ▲셀바스톤차콜 ▲팬텀클레이 ▲트라버틴밀크 5개 패턴을 추가해 고객들의 선택 폭을 넓혔다.





한솔홈데코 관계자는 "최근 인테리어 시장에서는 자재의 미세한 질감과 패턴까지 꼼꼼히 살피는 고객이 늘고 있다"며 "앞으로도 고객의 눈높이에 맞춰 디자인과 기술을 모두 갖춘 제품을 지속 선보이겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

