"포인트 충전됩니다" … 고성군 건의로 경남도 여성농업인 바우처 제도 개선

경남 고성군은 제97차 경상남도시장군수협의회에서 농협채움카드에 포인트를 충전하는 방식으로 전환해야 한다고 공식 건의한 결과 경상남도가 이를 반영해 2026년부터 새로운 지급 방식이 시행될 예정이라고 17일 밝혔다.

이상근 고성군수가 경상남도시장군수협의회에서 농협채움카드에 포인트를 충전하는 방식으로 전환해야 한다고 공식 건의하고 있다.

여성농업인 바우처 사업은 그동안 매년 별도의 바우처카드를 새로 발급받아야 해 농협 시군지부 방문 부담, 카드 관리 불편, 반복 민원 등이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 고성군은 이러한 불편을 해소하기 위해 농협채움카드에 포인트를 충전하는 방식이 현장 중심의 실질적 대안이라고 판단해 협의회에 정식으로 건의했다.

경상남도는 고성군의 건의를 토대로 2026년부터 포인트 충전 방식과 기존 선불카드 방식 중 선택할 수 있도록 사업지침을 변경할 예정이다.

이로써 여성농업인은 보유한 채움카드를 그대로 활용할 수 있어 발급 절차가 간소화되고, 불필요한 농협 시군지부 방문과 반복 민원도 줄어들 전망이다.





이상근 군수는 "현장의 불편을 정확히 파악해 제도 변화로 연결하는 것이 지방행정의 역할"이라며 "앞으로도 군민이 체감하는 생활 편의를 강화하는 정책 실행에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

