LG엔솔, 국내서 첫 ESS용 LFP 생산…공급망 국산화 '시동'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청주 오창 에너지플랜트서 생산 체계 구축

국내 기업 중 유일한 양산 경험 기반으로

2027년 양산 목표…중국 의존도 축소

LG에너지솔루션이 충북 청주시 오창공장에서 에너지저장장치(ESS)용 LFP(리튬·인산철) 배터리 생산라인을 구축하고 2027년 양산을 선언했다. 그동안 해외에 의존해온 LFP 기반 ESS 배터리를 국내에서 본격적으로 생산할 수 있는 길이 열리게 됐다.

LG에너지솔루션과 충북도는 17일 오창 에너지플랜트에서 'ESS용 LFP 배터리 국내 생산 추진' 행사를 열고 생산 일정과 지역 산업 협력 계획을 발표했다. LG에너지솔루션은 올해 말 생산라인 구축을 시작해 초기 1GWh 규모로 생산을 시작한다. 이후 시장 상황에 따라 증설을 검토할 예정이다. 김형식 LG에너지솔루션 ESS전지사업부장은 "오창 에너지플랜트는 LG에너지솔루션의 개발과 제조 허브"라며 " 이곳에서 ESS용 LFP 배터리를 생산하는 것은 국내 ESS 산업 생태계 도약을 위한 출발점"이라고 말했다.

LG에너지솔루션 오창공장 전경. LG에너지솔루션

AD

LG에너지솔루션은 비(非) 중국권 기업 가운데 ESS용 LFP 배터리를 양산한 사례가 있는 유일한 기업이다. 2024년 중국 난징에서 LFP ESS 배터리 양산을 시작했고 지난 6월에는 미국 미시간 공장도 가동해 제품 생산을 시작했다. 이 경험을 기반으로 글로벌 ESS 업체들과 공급 계약을 체결했다. 올해 3분기 기준 약 120GWh 규모의 글로벌 ESS 프로젝트 수주 잔량을 확보했고 추가 공급 논의도 진행되고 있다.

LG에너지솔루션은 난징·미시간 공장에서 확보한 운영 경험을 오창 공정에 적용할 계획이라고 설명했다. 국내의 경우 LFP 양극재·전해액 등 일부 핵심 소재의 상업적 양산 기반이 부족해 LG에너지솔루션은 충북도 및 국내 소재·부품·장비(소부장) 기업들과의 협력 가능성도 검토한다.

시장조사기관 SNE리서치 등에 따르면 전 세계 ESS 구축 90% 이상이 LFP 기반이다. 원가·내열성·안전성 측면에서 LFP가 우위를 갖고 있다고 평가된다. LG에너지솔루션이 북미와 유럽에서 수주한 주요 프로젝트도 대부분 LFP로 설계됐다.

LG에너지솔루션은 자사 LFP 셀이 미국 안전 인증기관의 화재 확산 방지 성능 평가 기준인 'UL9540A'를 충족했다고 설명했다. 나아가 대형 화재 모의시험에서도 열 폭주 상황에서 화염 없이 연기만 발생하고 인접 모듈로 확산하지 않았다. 이는 셀 품질뿐 아니라 '배터리 관리시스템(BMS)', 모듈·팩 설계 기술이 결합해 가능했다고 알렸다.





AD

LG에너지솔루션은 안정적인 공급능력과 안전성을 기반으로 ESS 사업을 전략적으로 확대하겠다고 밝혔다. 재생에너지가 확대되고 데이터센터 부하가 느는 등 구조적 요인에 의해 ESS 수요는 지속해서 커질 것으로 회사는 분석했다. 회사 측은 이번 오창 프로젝트가 국내 생산과 소재 기술, 공급망 전반의 경쟁력을 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>