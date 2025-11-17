무주군 '청년 디딤돌 스마트팜 조성사업' 선정

광역지방소멸대응기금 30억 확보
무주군이 전북도에서 주관한 '2026년 청년 디딤돌 스마트팜 조성 지원사업'에 선정돼 광역지방소멸대응기금 30억원을 확보했다고 17일 밝혔다.
'2026년 청년 디딤돌 스마트팜 조성 지원사업 공모'는 청년창업의 디딤돌이 될 임대형 스마트팜을 조성해 농업경영 기반을 마련하고 가족 단위 농촌 정착을 지원하기 위해 추진됐다.
군은 지난 2022년부터 단계적으로 추진해 온 '고랭지 청년 임대형 스마트팜단지 조성 사업'의 마지막 단추를 채울 수 있게 됐다.
특히 국비 사업으로 추진 중인 '무주군 스마트 원예 단지 기반 조성 사업, '저탄소에너지 공동이용시설 지원사업'과 연계해서 추진함으로써 사업의 효용성과 스마트농업 비전을 한층 더 높일 수 있을 것으로 기대된다.
'고랭지 청년 임대형 스마트팜단지 조성 사업'은 내년 말까지 무풍면 증산리 일원 6만1,500㎡ 부지에 임대형 온실과 냉난방 설비, 환기시설, 환경제어설비 등을 구축하는 것으로, 현재 임대형 온실과 육묘장 실시 설계를 완료하고 온실 공사를 추진 중이다.
군은 이 사업의 성공적 추진을 위해 최근 황인홍 무주군수와 관련 공무원들이 김제시 스마트팜 혁신밸리를 방문해 임대형 스마트팜 운영 현황과 청년창업 지원 사례를 벤치마킹했다.
또 입지 조건에 적합한 온실 구조와 자동화시스템 도입, 청년 임대·창업 지원체계 마련, 전문교육 및 컨설팅 프로그램 운영 등을 통해 스마트농업 기반을 강화할 계획이다.
황인홍 군수는 "이번 사업을 통해 인구구조 변화와 감소로 인한 지방소멸 위기를 극복하고, 무주농업의 지속 가능성을 높이는 계기가 될 것이다"며 "무주형 스마트팜 조성 사업 재원 부담은 줄이고 추진 기반은 더욱 공고히 할 수 있게 됐다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
이어 "귀농·귀촌을 희망하거나, 스마트팜 창업을 준비하는 청년들에게 실질적인 혜택이 돌아갈 수 있도록 사업 추진에 박차를 가하겠다"고 덧붙였다.
호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>