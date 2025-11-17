교원 빨간펜, 2025 도요새잉글리시 말하기 대회' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장학금 총 840만원 지급

교원 빨간펜이 지난 15일 서울 종로구에 위치한 교원투어빌딩 콘서트홀에서 '2025 도요새잉글리시 영어 말하기 대회'를 진행했다고 17일 밝혔다.

올해로 6회째 실시하는 '도요새잉글리시 말하기 대회'는 유초등 도요새잉글리시 회원들에게 영어 말하기에 대한 자신감을 부여하고, 말하기 실력 검증 기회를 제공하고자 마련했다. 올해 대회까지 약 8만명의 도요새잉글리시 회원이 참여해 실력을 겨루고, 서로 소통하며 교류하는 기회를 가졌다.

지난 7월부터 약 한 달간 실시된 예선전 참여자 1000여명을 대상으로 심사를 진행, 총 16명의 본선 진출자를 확정했다. 이후 교원투어빌딩 콘서트홀에서 최종 본선을 진행하고 부문별 ▲대상(4명) ▲최우수상(4명) ▲우수상(8명)을 선정해 총 840만원의 장학금을 지급했다.

엄정한 평가를 위해 서울교육대학교 영어교육학 교수진으로 구성된 심사단이 유창성 및 전달력, 내용 구성 등을 종합적으로 평가해 부문별 수상자를 선정했다.





교원 빨간펜 관계자는 "앞으로도 아이들이 영어 말하기뿐 아니라 자신이 생각하는 바를 여러 형식으로 표현할 수 있도록 배움과 성장의 기회를 제공하는 데 힘쓰겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

