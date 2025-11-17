에버랜드, 겨울 신규 굿즈 '베이글 위시 베어' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오톡 선물하기 사전예약

에버랜드 팝업스토어 21일 오픈

루이&후이 윈터 에디션까지

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 올겨울 따뜻한 감성을 자극하는 겨울 신규 굿즈 '베이글 위시 베어(Bagel Wish Bear)'를 새롭게 출시한다.

17일 오전 10시부터 카카오톡 선물하기에서 사전예약이 시작됐으며, 21일에는 에버랜드 라시언메모리엄 상품점에 '베이글 위시 초콜릿 상점(Bagel Wish Chocolate Shop)' 팝업스토어가 본격 오픈한다고 삼성물산은 이날 밝혔다.

베이글 위시 베어는 에버랜드 대표 캐릭터인 레니앤프렌즈의 '베이글' 세계관을 확장한 캐릭터로, 초콜릿 상점을 운영하는 북극곰 친구들이 달콤한 초콜릿 향기로 사람들의 소원을 이루어준다는 스토리를 지녔다.

올겨울 에버랜드가 새롭게 출시하는 '베이글 위시 베어' 굿즈. 삼성물산.

듬직한 숍마스터부터 열정의 쇼콜라티에, 귀여운 딜리버리 베어 등 베이글 위시 베어 캐릭터를 테마로 꾸며진 팝업스토어에서는 인형, 키링, 파우치 등 23종의 아기자기한 한정판 굿즈들을 만나볼 수 있다.

또 쌍둥이 아기 판다 루이바오와 후이바오가 크리스마스 복장을 착용한 '루이&후이 윈터 에디션'부터 고슴도치, 사막여우 등 겨울시즌 동물 캐릭터 굿즈도 함께 선보인다.

올겨울 에버랜드가 새롭게 출시하는 '루이&후이 윈터 에디션' 굿즈. 삼성물산.

초콜릿으로 소원을 이루어준다는 스토리에 걸맞게 프리미엄 수제 초콜릿 브랜드 '트리투바'와 협업한 특별 한정 상품도 마련했다.

특히 '베이글 위시 x 트리투바 초콜릿&키링 세트'는 베이글 위시 베어의 세계관을 담은 일러스트 박스 패키지에 포장돼 이색적인 연말 선물을 찾는 이들에게 제격이다.

사르르몽, 오랑제트 등 트리투바의 인기 초콜릿들도 틴박스 에디션으로 만나볼 수 있다.

에버랜드는 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생들을 위한 특별 이벤트를 진행중이다.





올해 대입 수험생이라면 연말까지 특별한 가격 우대 혜택을 받아 에버랜드를 2만원에 이용할 수 있으며, 최대 동반 3인까지 1인당 3만원에 이용할 수 있다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

