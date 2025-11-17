GS건설, 자이 리브랜딩 1주년 맞아 고객 참여 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GS건설은 주거 브랜드 자이(Xi) 리브랜딩 1주년을 맞아 고객 참여 이벤트를 진행했다고 17일 밝혔다.

GS건설은 15일 기존 입주 단지 고객 중 추첨을 통해 선발된 50여명을 초대해 '자이안 데이'를 진행했다. 이번 행사에서는 리브랜딩 이후 변화한 자이의 프리미엄 커뮤니티 콘텐츠를 기존 고객들이 체험하는 시간을 가졌다. 차움과 파르나스호텔이 참여해 건강과 라이프스타일을 주제로 강연과 와인 시음 프로그램을 선보였다.

리브랜딩 1주년 기념 그림 그리기 공모전 '내가 그린 자이 그림'도 진행했다. 미래의 자이와 자이만의 공간을 주제로 아파트에서 사는 삶 속에서 영감을 받은 특별한 일상과 경험을 자유 형식으로 표현하는 고객참여형 이벤트다.

공모전은 자이 브랜드 웹매거진 '비욘드에이(BEYOND A.)'를 통해 지난달 14일부터 이달 7일까지 누구나 참여할 수 있도록 진행했다. 그림과 인공지능(AI) 2개 부문으로 나눠 진행한 공모전에서 약 800여점의 작품이 출품됐고, 그중 대상 1명 포함 총 11명을 선정해 수상했다.

GS건설은 리브랜딩 이후, 고객의 일상 속 경험에서 영감을 얻는 '라이프스타일 브랜드'로 재탄생하고 있다. 자이는 리브랜딩 이후 올해 디자인과 조경 혁신을 통해, 세계 3대 디자인 어워드에서 모두 수상하며, 디자인 경쟁력을 글로벌 무대에서 입증했다. 선제적인 하자 예방 활동을 통해 국토교통부 하자 판정 조사에서도 지난해 9월부터 올해 8월까지 1년 연속 하자 판정 건수 0건을 달성하기도 했다. 최근 부동산R114가 발표한 '2025년 베스트 아파트 브랜드'에서 올해의 아파트 브랜드 종합 1위를 차지하기도 했다.

이 외에도 GS건설은 LX하우시스와 공동개발한 층간소음 바닥구조를 통해 LH 바닥충격음 품질시험에서 업계 최고 수준의 1등급 성능 인증 획득, 제로에너지건축물 시대에 맞춰 '에너지 절약형 조명' 개발 등 주거기술도 향상시켜왔다.





GS건설 관계자는 "앞으로도 자이는 고객의 삶에서 영감을 얻고, 다시 고객에게 특별한 경험을 돌려주는 선순환을 이어가며 고객 중심 커뮤니케이션을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





