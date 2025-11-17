LG디스플레이, 세계 최초 차량용 디스플레이 기술로 CES 혁신 2관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美소비자기술협회 선정 'CES 혁신상'

차량용 듀얼뷰 OLED·UDC-IR OLED

화면 하나로 좌우 시야각에 다른 영상 제공

카메라 홀 영역 보이지 않는 '풀 스크린'

LG디스플레이는 자사가 세계 최초로 개발한 '차량용 듀얼뷰 OLED'와 '차량용 UDC-IR OLED'로 세계 최대 정보통신(IT)·가전 전시회인 'CES 2026'에서 혁신상을 받았다고 17일 밝혔다.

CES를 주최하는 미국소비자기술협회(CTA)는 매년 가장 혁신적인 전시품을 선정해 발표하고 있다. LG디스플레이는 이번에 두 개 제품이 혁신성을 인정받았다. LG디스플레이의 차량용 듀얼뷰 OLED와 차량용 UDC-IR OLED는 특히 공간 활용도 극대화, 뛰어난 화질, 안전·신뢰·내구성 충족 등을 앞세워 '차량 엔터테인먼트' 분야에서 차별화된 고객가치를 창출했다는 평가를 받았다.

차량용 듀얼뷰 OLED는 디스플레이 하나로 운전자는 내비게이션을, 조수석에 앉은 동승자는 동시에 영화나 온라인동영상서비스(OTT)를 시청할 수 있도록 한 세계 최초 차량용 OLED 솔루션이다. 뒷좌석 중앙에 설치하면 양쪽 탑승자 두 명이 각각 서로 다른 영상을 볼 수 있다. 좁은 차량 내 공간 활용도를 극대화함으로써 보다 자유로운 차량 실내 디자인이 가능해진다.

차량용 듀얼뷰 OLED는 픽셀 구조를 최적화해 운전자가 내비게이션 화면을 터치하며 조작해도 동승자의 엔터테인먼트 서비스 화면에 영향을 끼치지 않는다. 이를 통해 탑승자 개별 맞춤형 인포테인먼트 구현이 가능하다. 또 탠덤 OLED 소자 구조를 적용해 화질이 뛰어나다. 영하 40도에서부터 영상 85도까지 극한 환경에서도 정상 작동할 정도로 내구성도 높다.

차량용 UDC-IR OLED는 카메라를 디스플레이 안에 보이지 않도록 숨겨서 세계 최초로 진정한 '풀 스크린'을 구현한 신제품이다. LG디스플레이와 LG이노텍이 협업해서 만들었다.

LG디스플레이는 카메라 영역의 화면 투과율을 높이고 운전자 시야에서 카메라 영역을 구분할 수 없도록 최적의 알고리즘을 설계, 적용해 운전자 모니터링용 카메라 홀이 보이지 않도록 했다. 또한 카메라가 운전자 움직임을 정확하게 모니터링할 수 있도록 LG이노텍의 고화질 IR 카메라와 화질 보정 소프트웨어를 적용했다.

최근 세계 차량용 디스플레이 시장에선 '운전자 모니터링 카메라'가 주목받고 있다. 안전 운전을 위해 운전자의 상태를 모니터링하는 카메라다. 이를 차에 반드시 탑재하도록 법제화될 것이란 이야기도 나온다. 이에 LG디스플레이는 운전자 모니터링을 위한 카메라를 탑재하면서도 디스플레이의 기능 및 심미성을 극대화하여 글로벌 시장 변화에 선제적으로 대응해 나가기로 방침을 세웠다.





한편 이번 CES 2026에서 LG디스플레이는 모빌리티 기술 전시관인 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에 차량용 디스플레이 전용 부스를 마련하고 글로벌 전장부품 및 완성차 고객을 대상으로 차세대 차량용 디스플레이 솔루션을 소개한다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

