깨끗한나라, 야외활동에 최적화된 초미니 물티슈 2종 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여행 포켓물티슈·페퍼민트블루 포켓물티슈

가로 150㎜·세로 140㎜ 적용

깨끗한나라가 여행과 야외 활동에 최적화된 초미니 사이즈 물티슈 2종을 출시했다고 17일 밝혔다.

깨끗한나라 초미니 물티슈 2종(깨끗한나라 여행 포켓 물티슈, 페퍼민트블루 포켓 물티슈) 이미지. 깨끗한나라

AD

이번 신제품은 가로 150㎜와 세로 140㎜의 초미니 사이즈로 일반 물티슈보다 작고 슬림해 우수한 휴대성을 자랑한다. 특히 '깨끗한나라 여행 포켓물티슈'는 은은한 라벤더 향을 담고 있으며 뉴욕·런던·파리·도쿄 등 전 세계 주요 도시를 테마로 한 패키지 디자인이 적용됐다. '깨끗한나라 페퍼민트 블루 포켓물티슈'는 청량한 페퍼민트 향을 담아 상쾌하고 산뜻한 사용감을 제공한다.

초미니 사이즈임에도 깔끔하게 닦이는 도톰한 원단을 적용해 우수한 사용감을 제공한다. 또 깨끗하고 순도 높은 6단계 정제수를 사용했고 피부 자극 테스트를 완료한 저자극 물티슈로 안심하고 사용할 수 있다. 먹는 물 수질 기준 46개 항목의 수질검사를 통과해 제품의 안전성과 품질 신뢰도를 높였다.





AD

깨끗한나라 관계자는 "이번 포켓물티슈 2종은 휴대성과 실용성을 모두 갖춘 제품으로 야외활동이 많은 계절에 특히 유용하다"며 "앞으로도 고객의 일상에 편리함과 만족을 더 하는 혁신적인 제품을 지속해서 선보일 것"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>